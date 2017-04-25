Обрежем свет, газ и воду и... потеряем Донбасс. Опрос экспертов

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

В ночь на вторник, 25 апреля, Украина прекратила поставки электроэнергии на временно неконтролируемые территории Луганской области. Более того, по заявлению заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Георгия Туки, официальный Киев может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на неподконтрольную территорию Донецкой области.

Повторение крымского сценария

"Насколько приходит информация с мест, то поставки электроэнергии продолжаются. Официальных заявлений не было, но были сообщения людей, которые там находятся, что прекращения подачи электроэнергии не произошло. Это повторение крымского сценария. Если мы говорим о необходимости последующей реинтеграции территорий в состав Украины, блокадой это не делается, а мы начали с декабря месяца, и сейчас это, по сути дела продолжение политики отторжения не столько территорий, сколько людей, проживающей на данной территории", — сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, естественно, что Россия организует перетоки и подготовит все необходимые для этого условия.

"Мы даем в руки российских пропагандистов железобетонный аргументы для населения, оставшегося на этих территориях, что посмотрите: Украина не интересуется вами, не заботится, ставит вас в безвыходную ситуацию, доводя до гуманитарной катастрофы. Понятно, в большей или меньшей все это можно раздуть, но тем не менее, это повторение крымского сценария — чем это все закончилось мы уже видели", — подчеркнул эксперт.

Минский тупик

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук обратил внимание на то, что о существовании долгов так называемых ЛНР и ДНР за поставленную электроэнергию стало известно не вчера.

"Выходит, что на протяжении трех лет долги нарастали, и Украина сознательно признавала факт задолженности и невозможности в данный момент их погашать. И этот вопрос, на сколько я знаю, поднимался постоянно на минских переговорах. К сожалению, действительно, та ситуация, которая сейчас складывается с возможным отключением электроэнергии неконтролируемым территориям, в частотности Луганску, — это исключительно продолжение конфликта невозможности решения этого вопроса на минских переговорах. Мы видим, что она дальше заходит в тупик, и действительно, таким образом можем помочь населению еще больше не воспринимать даже мысль о реинтеграции этой территории в Украину", — сказал Корольчук.

Как отметил эксперт, в Луганской области есть технические возможности организовать поставки электроэнергии как с территории Российской Федерации, а также со стороны так называемой ДНР.

С реинтеграцией опоздали

Как подчеркнул директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, если рассматривать вопрос прекращения поставок электроэнергии на неподконтрольные территории с точки зрения политики, то существует соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"И сейчас судить о том, хорошее это решение и плохое нет смысла — решение принято. В армии всегда говорят: вовремя принятое решение априори правильное, всё. Приказ есть, следовательно его надо выполнять, и в соответствии с требованиями этого приказа необходимо отключить ОРДЛО от газа, света, воды и так далее и тому подобное. И это решение реализуется", — сказал Рябцев на пресс-конференции.

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Он также обратил внимание, что сейчас уже поздно говорить о возможной реинтеграции неконтролируемых территорий.

"Существует достаточно обоснованные выводы социологов, основанные исключительно на прежнем опыте и на всевозможных расчетах, то есть сделанные не на пустом месте. Так вот эти выводы гласят: если какая-то территория долгое время, более трех лет, находится вне управления центра, либо вне управления какой-то другой страны, то есть управляется самостоятельно (это может быть анклав, оккупированная, аннексированная территория), то никакой реинтеграции уже, мягко говоря не идет. И это подтверждается даже социологическими опросами среди жителей ОРДЛО: даже самые что ни на есть опросы, которые проведены украинскими институтами, говорят о том, что не более 30% допускают возможную интеграцию на условиях, которые выдвигает Украина. Поэтому говорить сейчас, что отключая электроэнергию мы отталкиваем от себя. Поздно, мы уже оттолкнули эти территории, точно так же, как оттолкнули в свое время Крым. После драки саблей не машут: реинтеграцию, и Крыма в том числе, необходимо было проводить в первые месяцы в 2014 году, в крайнем случае, в 2015 и думать о том, что о нас там подумают", — пояснил эксперт.

В связи с этим, по словам Рябцева, Украина либо должна признать этот факт, либо по-прежнему ходить в розовых очках или закрыв глаза.

Половинчатые решения

Как отметил Корольчук, в таком случае, нужно признать, что Минские соглашения Украина не выполняет и прекращает свое участие в них.

"И это было бы логично, а так получается, что мы сами приняли такое решение и одновременно остаемся в Минских соглашениях — и это патовая ситуация. И сейчас, если действительно прекратится поставка электроэнергии, и будут поставки со стороны России, то боюсь, со стороны участников переговоров в Минске — Франции и Германии — не будет большого оптимизма. Наоборот, мне кажется, будут звучать жесткие заявления. Пока мы не видим Минску альтернативы: нужен или новый Минск, третий, или что-то другое, и выйти из второго, вот тогда можно так поступать. Иначе, это все половинчатые решения, которые только подтверждают то, что никто не видит какого-то перспективного варианта решения этого вопроса", — заключил Корольчук.