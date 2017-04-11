До решения Стокгольма "Нафтогазу" работать с ЕС будет сложно - Землянский

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

"Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с двумя европейскими операторами газотранспортной системы. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман и отметил, что это хороший сигнал о доверии к Украине и уверенности в важности нашей ГТС для Европы.

По его словам, интерес в сотрудничестве выразили и другие европейские операторы, и в правительстве уже планируют провести конкурс на лучшее предложение сотрудничества.

Возможное будущее украинской ГТС в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

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Что нам дает подписание меморандума с европейскими операторами? В какой сфере это нам поможет?

— Да пока, собственно говоря, ничего. Это уже было правильно, то, что сказал Гройсман относительно сигнала, то есть ни к чему не обязывающий документ. Любой меморандум, не только данный, а вообще меморандум — это, как бы "мы рады друг другу, хорошо, может быть поработаем". Может быть. А вообще рассчитывать на какие-либо перспективы можно только после того, как будет закончено слушание в Стокгольмском арбитраже и будут вынесены какие-то конкретные решения, тогда можно будет говорить, насколько возможно, невозможно, насколько эффективно будет такое сотрудничество с европейскими газовыми операторами. До решения Стокгольма, пока ограничиваются вот такими меморандумами, но они сродни выражению обеспокоенности, как Европа в свое время беспокоилась о происходящем в Украине. Вот меморандум — это с положительным знаком, мол, мы готовы с вами сотрудничать.

Газовые маршруты, использование или не использование той или иной системы или части системы для прокачки газа, как это все влияет на рынок? И какое место в этом процессе может гипотетически занимать Украина?

— По большому счету использование украинской ГТС возможно только в одном направлении, это с востока на запад. Помните, долго проталкивали закон о создании совместного предприятия? Вот мы создадим совместное предприятие, вот у нас все будет здорово. Но дальше дело не пошло, уже три года скоро будет, а очередь из инвесторов так и не выстроилась для участия в украинской ГТС, и на создание совместного предприятия по управлению ГТС и по управлению ПХГ. Поэтому перспективы весьма условны. Давайте понимать, особенно в контексте тех обходных маршрутов, которые на сегодняшний день намерен реализовать "Газпром", видим, что там изрядная доля политики, изрядная доля экономики. То есть, в чем может быть заинтересована Европа — это в какой-то части украинских ПХГ, в каких-то определенных объемах газа, незначительных, которые будут выполнять балансирующую функцию, но в принципе, против этого не уступает и российская сторона. И они говорят, что да, мы будем сохранять какой-то объем транзита по украинской территории, чтобы использовать Украину как балансирующего оператора в зимний период, чтобы покрывать пики потребления. То есть никаких противоречий я пока здесь принципиальных не вижу.

Если мы говорим об определенных альтернативных маршрутах поставок из РФ газа в Европу, то мы можем только с запада на восток качать, или есть альтернативы?

— Можно с Туркменистана дирижаблями еще, по большому счету. А если серьезно, других вариантов нет. С востока на запад. Альтернативы никакой не существует. Потому что у Азербайджана, например, есть свои трубопроводные проекты, и действующие, и строящиеся: это газопровод, который строится по территории Турции, то есть в направлении Европы, в направлении Италии, это маршрут, который утвержден ЕС, поэтому туркменский газ, я думаю, там будет активно сотрудничать, возможно, и с Азербайджаном. Давайте не забывать, что с Туркменистаном очень активно сотрудничает Китай, который занимается разработкой газовых месторождений, собственно, выкупает львиную долю газа, который добывается в Туркменистане, и может быть отправлен на экспорт. Поэтому я боюсь, что поскольку украинская ГТС и создавалась в СССР исключительно для экспорта газа из западной Сибири в направлении Европы, и, к сожалению, альтернативных крупных источников, откуда мог бы направляться газ просто не существует.

Возможны перспективы разведки, добычи на украинской территории газа, чтобы мы могли его продавать за границу?

— Если будет идти такими темпами, как сейчас идет, то нам не хватает, не говоря уже о развитии какого-то экспорта. Хотя мы уже услышали заявление Коболева по поводу того, что добыча украинского газа не означает снижения тарифов для населения. Мол, вы товарищи, не волнуйтесь, мы без вас тут все решим, а вы будьте добры, платите по европейским тарифам даже за тот газ, что добывается в Украине. То есть, по сути дела, мы наблюдаем последние два года падение добычи, и все реляции "Нафтогаза" — не более чем попытки выйти на уровень 2013 года, когда добыча "Укргаздобычи" составляла 15 миллиардов кубометров. Более чем оставшиеся пять миллиардов приходятся на частные газодобывающие компании, у них все хорошо, они достаточно активно отвоевали у "Нафтогаза" рынок промышленности, и им вполне хватает при сегодняшнем уровне тарифов, а я напомню, что продажа газа в Украине в сегменте промышленности как раз идет на уровне котировок на европейских хабах, то есть это очень выгодный бизнес: зачем куда-то экспортировать, если у вас потребители под боком.

Ранее эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что Украине легче договориться с "Газпромом", чем доказать всему миру, что можно пересмотреть условия контракта на поставки газа.

А директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин в эфире "ГС" объяснил, почему у украинской стороны больше шансов выиграть судебный процесс в Стокгольме, чем у российской.