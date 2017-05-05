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    Аналитика и комментарии

    Навар 500%. В соцсетях интересуются: почем газ для народа?

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    Какова реальная стоимость отечественного газа? Нынче в соцсетях по этому поводу небывалая шумиха, а все из-за появившейся публикации последней аудиторской отчетности "Укргаздобычи". Все ли так однозначно с ценой на газ, добытый в Украине?
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    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Сколько же на самом деле стоит отечественный газ собственной добычи? Ответ на этот злободневный вопрос совсем неожиданно был красочно проиллюстрирован на просторах отечественных соцсетей. Информацию опубликовал на свой страничке в Facebook Ярослав Диковицкий, много лет проработавший на руководящих должностях в департаменте экономики, планирования и ценовой политики "Нафтогаза". 

    "Укргаздобыча опубликовала аудиторскую отчетность за 2016 и 1 квартал 2017 года. За время, прошедшее с даты установления "рыночной" цены, нераспределенная прибыль Укргаздобычи увеличился более чем на 23 млрд", — пишет Диковицкий, наглядно демонстрируя и то, как выглядит цена на газ собственной добычи, рассчитанная, исходя из фактических затрат УГВ.

    В украинском сегменте соцсетей такие новости стали поводом для весьма оживленного обсуждения, в том числе и для знатных экспертов в этой отрасли: "Давно известно, что себестоимость украинского природного газа порядка 40 долларов. Даже раздутая держ. структура НАК Нафтогаза не смогла значительно увеличить эту величину. Населению продают по 5 тыс. грн." "Значит, если взять соотношение, то наши "газовики" варят на газе 400%. Такой нормы прибыли в мире нигде нет, разве что в наркобизнесе…", — размышляют в украинцы и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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