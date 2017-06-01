"Нафтогаз" и "Газпром" изменят условия контракта - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил жалобу "Нафтогаза" к "Газпрому" по контрактам 2009 года. В частности, полностью отменено требование "бери или плати". Также суд одобрил пересмотр цены на газ и отменил запрет на реэкспорт голубого топлива.

Данное решение суда является промежуточным. Окончательное решение ожидается во втором квартале текущего года. В "Газпроме" накануне подтвердили, что промежуточное решение Стокгольмского суда они получили, но свою позицию огласят после его изучения.

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Промежуточное решение Стокгольмского арбитража прокомментировал президент Петр Порошенко. Он написал на своей странице в Facebook, что "это — важный шаг на пути к энергетической безопасности и Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа".

Решение Стокгольмского суда по делу "Нафтогаза" и "Газпрома" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист-международник Борис Бабин.

Есть ли какие-то ограничения в Стокгольмском суде по поводу публикации этого промежуточного решения?

— Насколько я знаю, процесс не является конфиденциальным. Скорее всего это решение будет обнародовано либо самим трибуналом, вернее арбитражем, либо сторонами. Я думаю, что россияне в своих лучших традициях будут рассказывать об этом содержании, поэтому либо арбитраж, либо наша сторона вынуждены будут обнародовать его. Документ очень большой.

Промежуточное решение является окончательным?

— По данным вопросам да. Апелляции быть не может, это арбитраж. Стороны на него добровольно согласились и здесь это окончательно.

Суд каким-то образом будет определять все моменты, связанные с тем же ценообразованием или дальше дело сугубо за переговорами?

— Дальше дело за коммерческими отношениями и здесь у нас есть очень большой козырь в том, что по данным обязательствам фактически Россия рисовала Украине, "Газпром" рисовал "Нафтогазу" некие виртуальные долги. Теперь на основании этого решения Украина просто имеет абсолютно легальное право сказать, что эти долги фейковые и их никто выплачивать не будет. В данном случае можно говорить, что арбитраж освободил Украину от финансовых обязательств, которые уже накопились с 2014 года. И в дальнейшем "Нафтогаз" фактически будет проводить ту же политику, которую проводит и сегодня. То есть его политика и юридическая нагрузка поменяются, потому что станет ясно, что эта практика реверса, закупки газа и практика отказа платить по принципу "бери или плати", она правомерная и россияне ничего абсолютно с этим сделать не смогут. Это огромная победа на самом деле.

Если окончательное решение по транзиту, в том числе, будет в пользу Украины, есть ли лазейки у "Газпрома", чтобы не выполнить это решение суда?

— Оно будет окончательным. Естественно, россияне будут всячески стараться не выполнить это решение по финансовой части, ровно, как и по остальным частям. Это скорее всего приведет, во-первых, к потере репутации корпорации "Газпром" в дальнейшем. Во-вторых, приведет к попыткам поисков каких-либо активов в третьих юрисдикциях и в Украине, которые будут уязвимы для ареста и изъятия на основании этого решения. Но все же я не думаю, что все решения "Нафтогаза" будут удовлетворены. Скорее всего речь будет идти о несколько меньших компенсациях.

Контракт, который действует до 2019 года, он продолжает действовать после решения, за исключением моментов, связанных с принципом "бери или плати" и с формированием цены?

— Я думаю, что да, поскольку данные штрафные санкции за прекращение его действия для Украины в данной ситуации наиболее выгодны. Для "Газпрома" более выгодно продолжать его выполнять, руководствуясь решением арбитража и не выходить на какой-то новый контракт. Может опять поменяться власть и поменять это кабальное соглашение, но пока идет как идет. Я думаю, что никто не будет трогать этот контракт до 2019 года. Мы будем его выполнять в рамках решения арбитража и для нас на самом деле огромный плюс — это снятие огромных долгов.

Выполнение этого контракта будет только в случае, если мы продолжим закупать газ у "Газпрома"?

— Нет, мы и сейчас этот контракт, не покупая газ у "Газпрома", не платим штрафных санкций. Контракт действующий. То, что мы не выполняем какие-то контракты или выполняем их так, как мы считаем нужным, это наше право. То есть даже без закупок этот контракт действует.

Также свое мнение о промежуточном решении Стокгольмского арбитража выразил в эфире Голоса Столицы политолог Василий Мокан.

З політичної точки зору, якщо буде рішення Стокгольмського арбітражу на користь України, чи буде готовність українських енергетиків до нових переговорів з "Газпромом"?

— Безумовно, така готовність буде. Хочу сказати, що це рішення, справді, ще не є остаточним і не містить конкретних цифр, які б дали можливість прогнозувати і фінансові наслідки, і політичні. Але безумовно, в трьох аспектах є позитив. Перший — це економічний. Якщо б рішення було не на користь України, "Нафтогазу" як національній компанії могло б грозити банкрутство і це могло б мати дуже тяжкі наслідки для нашого бюджету і взагалі для наших фінансів. Тому що йшла мова більш, ніж про 45 мільярдів доларів позову не на нашу користь. По-друге, це безумовно правовий аспект. Це рішення означає, що Стокгольмський арбітраж визнав газ не як політичний товар, як це завжди використовувала РФ у своїх геополітичних інтересах і стимулюватиме переходити на ринкові відносини. Безумовно, Україна поки не закуповує російський газ і, в тому числі, з політичних мотивів, але не відмовляється від своєї ролі як транзитера і не припиняє пошуки закупівлі того ж самого російського газу просто вже через європейські країни. Це робилось виключно через те, що ціна була європейська, була ринкова, а не та, яку пропонував "Газпром" Україні. Безумовно, тут важливий політичний аспект. Я хочу сказати, що в даному випадку більше бонусів буде мати навіть не стільки нинішня влада, скільки критика, яка зараз може прозвучати на тих політиків та колишніх урядовців, які мали відношення до підписання контракту.

Ви маєте на увазі Юлію Тимошенко?

— Так, безумовно. Я очікую хвилю інформаційної атаки і критики стосовно лідера "Батьківщини". По-перше, через те, що в цьому рішенні визнається той контракт, що для України він був досить складним, не ринковим і неправильним. Ми розуміємо, в чию адресу буде критика. А по-друге, це те, що якщо вдасться все таки в остаточному рішенні ці всі принципи відстояти і ціна на газ, формула, за якою формувалась ціна на газ, буде визнана все ж таки не ринковою, то є всі підстави для того, щоб починати переговори на офіційному рівні про перегляд ціни на газ для України. І безумовно, це може стати таким наслідком, що, можливо, майбутнє зниження ціни для населення, що, безумовно, відобразиться позитивно на рейтингах нинішнього глави уряду і президента, і влади загалом.

Якщо говорити про можливі наслідки для Тимошенко, тут питання лише в інформаційній хвилі та політичних претензіях та критиці, або у правоохоронних органах також можуть виникнути питання до неї?

— Я думаю, що ця тема буде використовуватись виключно як антитехнологія у політичній сфері. Стосовно правоохоронних органів, ми ж знаємо, що вже фактично Юлія Тимошенко за режиму Віктора Януковича в тюрмі відсиділа і зараз "воскресла" і політичні рейтинги демонструють, що фактично вона є однією з фавориток і основних конкуренток Петра Олексійовича на майбутніх виборах. Тому я думаю, що ця тема, оскільки буде на слуху ще досить тривалий час, вона буде постійно використовуватись як аргумент проти колишньої діяльності лідера "Батьківщини", але все ж таки в політичній сфері.

Але до юридичних кроків таким чином позбутись конкурентів не дійдуть?

— Я думаю, що не дійдуть. Я в цьому переконаний. Це по-перше, з точки зору навіть, щоб не давати Юлії Володимирівні черговий привід для того, щоб сказати, що на неї тиснуть, зробити з неї головного ворога нинішньої влади. Я думаю, що до правових якихось наслідків для самої Юлії Володимирівни це не матиме ніяких наслідків.

Ранее эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что Украине легче договориться с "Газпромом", чем доказать всему миру, что можно пересмотреть условия контракта на поставки газа.

А директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин в эфире "ГС" объяснил, почему у украинской стороны больше шансов выиграть судебный процесс в Стокгольме, чем у российской.