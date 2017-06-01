Россия будет защищать свой бизнес в Украине - вице-премьер РФ

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Власти РФ будут защищать российский бизнес в Украине, Киев действует по непонятной логике, заявил на полях ПМЭФ-2017 вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью телеканалу РБК.

"Мы в любом случае будем защищать интересы нашего бизнеса, где бы он ни находился — на Украине или в других частях света. Мы делаем это и по отношению к Украине", — ответил Дворкович на вопрос, принимает ли российское правительство участие в разбирательстве с украинскими властями из-за санкций в отношении российских IT-компаний.

"Другое дело, что когда правительство другой стороны действует без всякого смысла и логики, здесь ничего конструктивного придумать невозможно", — сказал вице-премьер РФ, отметив, что сомневается в каком-либо конструктивном отклике с украинской стороны.

По его словам, власти Украины действуют "исходя из только себе понятной логики и, судя по всему, не хотят блага для своей страны и своих людей". "Мы это не приветствуем, потому что считаем, что люди, живущие на Украине, заслуживают лучшей жизни. Надеюсь, так и произойдет в конечном счете", — подытожил Дворкович.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.