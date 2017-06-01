ВТБ заявил о двух предложениях по покупке бизнеса в Украине

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. У ВТБ есть уже два предложения от украинских инвесторов по покупке бизнеса в Украине, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин журналистам в ходе ПМЭФ.

По его словам, идет due diligence, однако Нацбанк Украины очень сильно тормозит продажу дочернего банка ВТБ.

"Мы сейчас посмотрим, реально ли вообще продать, потому что мы пока видим очень сильное торможение со стороны НБУ, в НБУ сейчас вообще нет руководителя, они вообще сейчас решения не принимают, все ходят к президенту, все от президента получают добро и пока никто не получает разрешения", — отметил Костин.

"Надо вообще посмотреть, насколько сейчас украинская власть настроена здесь оказывать даже не содействие. Если они провозгласили политику нежелательности российских банков на Украине, ну дайте нам тогда выйти из этого", — сказал глава ВТБ.

"Мы, конечно, не за ноль продаём, но пока предложения не очень щедрые, это тоже понятно. Мы не рассчитываем, что мы за это получим какие-то большие деньги, я думаю, что это нереально. Мы эту историю, наверное заканчиваем, наверное с небольшим убытком и это для нас большое облегчение", — подчеркнул он.

"У нас есть два очень конкретных предложения от вполне понятных украинских бизнесменов, известных, их фамилии известны и хорошо известны, они сейчас находятся в процессе формирования due diligence, заканчивают и, наверное через недели две, должны направить свои конкретные предложения в НБУ и получить конкретные разрешения на сделку", — сообщил Костин. "Посмотрим, насколько украинская власть здесь будет подвижна в этом вопросе", — заключил он.

Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.