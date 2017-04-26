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    Экономика

    ВТБ: сделка по продаже украинского "БМ-Банка" не завершена

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    Уход российских банков из Украины (284)

    (обновлено: )16
    В ВТБ заявили, что украинские власти смотрят на банк "как на часть группы, поэтому требования к нему как к части группы, а не просто к лицензии", однако в банке обещают решить этот вопрос.
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка ВТБ 24
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Первый зампред ВТБ Василий Титов заявил, что сделка по продаже ВТБ украинского "БМ-Банка" пока не завершилась.

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    "Там все в комплексе, нет ничего простого, к сожалению. Украинские власти на него смотрят как на часть группы, поэтому требования к нему как к части группы, а не просто к лицензии. Мы над этим работаем, я думаю, что мы решим эту задачу", — сказал Титов.

    Ранее в конце марта первый зампред ВТБ Юрий Соловьев сообщал, что ВТБ может продать украинский "БМ Банк" в мае-июне, на него претендуют украинский инвестор и консорциум инвесторов из США и Европы. ВТБ при плановом сокращении бизнеса в Украине ничего не потеряет, в случае ускоренной продажи активов может потерять 10-20 миллиардов рублей, заявлял Соловьев.

    Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

    Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании.

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