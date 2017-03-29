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    ВТБ подсчитал потери от ускоренной продажи активов в Украине

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    Уход российских банков из Украины (219)

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    В ВТБ отметили, что "при позитивном сценарии" банк может заработать, при негативном - может быть "несколько десятков миллиардов рублей потерь, если дальнейшее давление со стороны властей будет продолжаться".
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка ВТБ 24
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев заявил, что банк при плановом сокращении бизнеса в Украине ничего не потеряет, в случае ускоренной продажи активов может потерять 10-20 миллиардов рублей.

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    "При позитивном сценарии мы даже немножко должны заработать, при негативном — у нас может быть несколько десятков миллиардов рублей потерь, если дальнейшее давление со стороны властей будет продолжаться", — сказал он.

    По мнению Соловьева, в случае со "Сбербанком" реализовался негативный сценарий. "Может быть национализация, рейдерский захват. Для "Сбербанка", я считаю, реализовался негативный сценарий. Пришлось продавать банк фактически за несколько дней. В случае негативного сценария для ВТБ убытки составят между 10 и 20 миллиардами рублей. Это не убьет наш бизнес", — отметил первый зампред ВТБ.

    "Мы как базовый план развития событий хотели в спокойном режиме возвращать деньги вкладчикам, ликвидируя активы "ВТБ Украина". У нас значительный перехлест активов над средствами вкладчиков, поэтому, если бы ажиотажа не создавалось, мы бы спокойно ликвидировали активы и возвращали бы деньги вкладчикам", — заключил Соловьев.

    "Сбербанк" в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

    Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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