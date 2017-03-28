Российский ВТБ к концу года определится, что делать с бизнесом в Украине

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. ВТБ хочет провести реально хорошую сделку по своей "дочке" в Украине, к концу года определится, продавать ли дочерний банк или продолжить сокращать его бизнес, сообщил журналистам глава второго по активам российского банка Андрей Костин, передает Прайм.

"Мы хотим реально хорошую сделку, реальную сделку по продаже. У нас есть два пути — есть путь продажи банка, есть путь поэтапного сокращения баланса банка", — сообщил Костин.

"Мы абсолютно спокойно работаем. Мы не прекращали платежи, не ограничивали. В целом, хотели бы к концу года к одному из двух решений прийти", — добавил глава ВТБ.

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Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.