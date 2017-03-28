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    Экономика

    "ВТБ" допускает возможность рейдерского захвата "дочки" в Украине

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    Уход российских банков из Украины (200)

    (обновлено: )19440
    "ВТБ" не торопится продать одноименный украинский банк, ведёт переговоры с несколькими покупателями; в основном это украинские инвесторы, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
    Протест Азова возле отделения VTB, дочки российского банка, в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Российский "ВТБ" допускает возможность рейдерского захвата дочернего банка в Украине, но не боится такого развития ситуации, заявил глава госбанка Андрей Костин.

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    "Бояться особо нечего. Мы серьёзно там сократили объём операций, потери там будут несущественны. Рейдерский захват, значит, рейдерский захват. Мы не боимся, но такую возможность допускаем", — сказал Костин журналистам.

    "ВТБ" не торопится продать одноименный украинский банк, ведёт переговоры с несколькими покупателями; в основном это украинские инвесторы, сообщил глава банка.

    "Мы не торопимся, сейчас нельзя бросаться что-то делать, потому что можно понести дополнительные убытки, надо спокойно работать. Если будет хорошая продажа,… мы ведём переговоры с несколькими покупателями. Посмотрим, нам нужны такие условия, чтобы минимизировать убытки", — сказал он.

    "Это в основном украинские (инвесторы — Ред.)", — отметил Костин.

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    "Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

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