"ВТБ" допускает возможность рейдерского захвата "дочки" в Украине

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Российский "ВТБ" допускает возможность рейдерского захвата дочернего банка в Украине, но не боится такого развития ситуации, заявил глава госбанка Андрей Костин.

"Бояться особо нечего. Мы серьёзно там сократили объём операций, потери там будут несущественны. Рейдерский захват, значит, рейдерский захват. Мы не боимся, но такую возможность допускаем", — сказал Костин журналистам.

"ВТБ" не торопится продать одноименный украинский банк, ведёт переговоры с несколькими покупателями; в основном это украинские инвесторы, сообщил глава банка.

"Мы не торопимся, сейчас нельзя бросаться что-то делать, потому что можно понести дополнительные убытки, надо спокойно работать. Если будет хорошая продажа,… мы ведём переговоры с несколькими покупателями. Посмотрим, нам нужны такие условия, чтобы минимизировать убытки", — сказал он.

"Это в основном украинские (инвесторы — Ред.)", — отметил Костин.

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"Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.