В ВТБ надеются закрыть сделку по продаже "БМ Банка" до конца марта

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина/Прайм. Сделка по продаже украинского "БМ Банка" готова, ВТБ планировал ее закрыть до конца марта, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"У нас сделка по продаже небольшого "БМ банка" готова, мы надеялись ее закрыть до конца этого месяца", — сказал он.

"Что касается большого банка — хочется, чтобы этот выход не был сопряжен с большими дополнительными потерями, поэтому мы продолжаем работу прежде всего по взысканию", — добавил Костин.

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Ранее стало известно о повреждении банкоматов банка в различных регионах Украины. Кроме того, центральный офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве, в котором также расположено отделение, заблокирован активистами, которые добиваются закрытия учреждения.

"Дочка" "Сбербанка" с 15 марта ограничила выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка.