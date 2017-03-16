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    В ВТБ надеются закрыть сделку по продаже "БМ Банка" до конца марта

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    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (110)

    (обновлено: )114
    Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что есть сделка по продаже небольшого "БМ банка". Были планы закрыть ее до конца этого месяца.
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка ВТБ 24
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина/Прайм. Сделка по продаже украинского "БМ Банка" готова, ВТБ планировал ее закрыть до конца марта, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

    "У нас сделка по продаже небольшого "БМ банка" готова, мы надеялись ее закрыть до конца этого месяца", — сказал он.

    "Что касается большого банка — хочется, чтобы этот выход не был сопряжен с большими дополнительными потерями, поэтому мы продолжаем работу прежде всего по взысканию", — добавил Костин.

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    Ранее стало известно о повреждении банкоматов банка в различных регионах Украины. Кроме того, центральный офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве, в котором также расположено отделение, заблокирован активистами, которые добиваются закрытия учреждения.

    "Дочка" "Сбербанка" с 15 марта ограничила выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка.

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