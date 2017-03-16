Глава ВТБ: ситуация с "дочками" банков РФ имеет коммерческие мотивы

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. ВТБ в планах ввести санкции против "дочек" российских госбанков РФ в Украине усматривает не только политические, но коммерческие мотивы, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин, сообщает Прайм.

Некоторые заемщики не хотят возвращать кредиты российским банкам, отметил Костин. "Кстати, этот шаг, который был предпринят, не в последнюю очередь направлен на то, чтобы некоторые заемщики не возвращали деньги российским банкам. Мы тут усматриваем и коммерческую составляющую, а не только политическую", — заявил Костин в кулуарах съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса.

"Но мы будем стремиться, тем не менее, максимально взыскивать средства, для того, чтобы банк мог продолжать операционную деятельность, в том числе, при необходимости и для расчета с вкладчиками", — отметил глава ВТБ.

"Всегда, когда создается хаос, для заемщиков это всегда очень хорошо. Я думаю, что определенные круги, те, которые имеют займы в банках трех групп — Сбербанке, Альфа-банке — они, конечно, заинтересованы в том, чтоб эти банки прекратили работу. Таким образом можно и не возвращать деньги. Я думаю, что, безусловно, существуют коррупционный элемент в такого рода решении", — добавил Костин.

"Есть разные заемщики: которые добросовестно пытаются (выплатить долг — ред.) и которые не пытаются — "война все спишет", — заключил он.

В среду Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Нацбанку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения о введении санкций против банков, в капитале которых есть участие РФ. По данным Нацбанка, речь идет о введении санкций против украинских "Сбербанка", ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка).