ВТБ оценил потери от санкций Украины

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украна. ВТБ в результате введенных со стороны Украины санкций может потерять несколько сотен миллионов долларов, заявил глава кредитной организации Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Несущественно", — ответил Костин на вопрос о том, как данные санкции могут повлиять на финансовое положение банка.

"Большая часть убытков уже была взята нами, это несущественная часть… Я думаю, для нас — это сумма в несколько сотен миллионов долларов", — отметил глава ВТБ.

По словам Костина, банковский сектор Украины и экономика страны находятся в сложной ситуации, поэтому на данном рынке сложно продать банк. "Политический климат и угрозы постоянные (с украинской стороны — ред.) — идет запугивание даже: битые стекла, замурованные стены — это все не просто так, а создает определенную атмосферу и отпугивает покупателя", — посетовал топ-менеджер.

Также Костин считает, что ответные меры на санкции Украины против структур российских госбанков вряд ли нужны, и это пока не обсуждается, сообщает РИА Новости.

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По словам Костина, эти санкции обсуждались в четверг на закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным "только в контексте вообще отношений (РФ — ред.) с Украиной".

"Нет, пока я думаю, что никаких ответных мер не обсуждается", — сказал глава ВТБ.

Отвечая на вопрос, выступает ли он за введение ответных мер, Костин сказал: "Да нет, зачем… А какие ответные меры могут быть? У нас и так отношений практически нет".

Он также отметил, что ВТБ продолжит работать в Украине и защищать свои интересы, добиваясь максимального возврата вложенных средств.

"Мы, конечно, продолжим работать там, защищать свои интересы, прежде всего, в том плане, что мы хотим добиться максимального возврата вложенных туда средств", — сказал Костин.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.