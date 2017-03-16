Возможные санкции Украины подталкивают банки РФ покинуть рынок - глава ВТБ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина/Прайм. Возможное введение санкций Украины подталкивает российские банки быстрее выходить с украинского рынка, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах 26 съезда РСПП в рамках конференции "Неделя российского бизнеса".

"Пока ситуация такова, что работать на Украине становится тяжелее. В этом плане мы, конечно, осмысливаем эту ситуацию. Это нас ещё раз больше подталкивает к тому, что нам надо постепенно плавно, но выходить из банковского сектора. Чего, видимо, и хотят сегодня украинские власти. Но думаю, что это их решение неправильное", — сказал Костин.

Кроме того, он добавил, что планы Украины ввести санкции против "дочерних" российских госбанков могут повлиять на их стоимость.

"Наверное, могут повлиять", — сказал Костин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Костин также добавил, что ВТБ не видит необходимости введения ограничения на выдачу наличных в Украине.

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Ранее стало известно о повреждении банкоматов банка в различных регионах Украины. Кроме того, центральный офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве, в котором также расположено отделение, заблокирован активистами, которые добиваются закрытия учреждения.

"Дочка" "Сбербанка" с 15 марта ограничила выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка.