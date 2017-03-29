ВТБ назвал претендентов на покупку украинской "дочки"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. ВТБ может продать украинский "БМ Банк" в мае-июне, претендуют украинский инвестор и консорциум инвесторов из США и Европы, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

"Timeline таких сделок — 3-4 месяца. У нас приблизительно такой же идет процесс с "БМ Банком" на Украине. У нас есть две группы покупателей, мы сейчас с ними договорились, будем подавать документы в НБУ и ждать их разрешения. Поэтому процессу мы знаем, что до момента договора и до момента продажи, если все будет хорошо, это займет май-июнь минимум", — сообщил журналистам первый зампред ВТБ.

"Это разные группы покупателей, там даже конкурентный процесс есть. Ценовые параметры примерно одинаковые, но есть разные приобретатели, отсюда посмотрим, как на них будет смотреть регулятор. Одни — это консорциум европейских и американских инвесторов, другие — местные коллеги. Там банк на самом деле очень маленький, он практически сведен к юридической лицензии и небольшому офису", — цитирует Соловьева Прайм.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании.