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    ВТБ назвал претендентов на покупку украинской "дочки"

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    Уход российских банков из Украины (219)

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    Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев сообщил о двух группах покупателей - консорциуме европейских и американских инвесторов, а также "местных коллегах". При этом он добавил, что "БМ Банк" "на самом деле очень маленький".
    Первый заместитель президента — председателя правления ОАО Банк ВТБ Юрий Соловьев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. ВТБ может продать украинский "БМ Банк" в мае-июне, претендуют украинский инвестор и консорциум инвесторов из США и Европы, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

    "Timeline таких сделок — 3-4 месяца. У нас приблизительно такой же идет процесс с "БМ Банком" на Украине. У нас есть две группы покупателей, мы сейчас с ними договорились, будем подавать документы в НБУ и ждать их разрешения. Поэтому процессу мы знаем, что до момента договора и до момента продажи, если все будет хорошо, это займет май-июнь минимум", — сообщил журналистам первый зампред ВТБ.

    Валерия Гонтарева
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Это разные группы покупателей, там даже конкурентный процесс есть. Ценовые параметры примерно одинаковые, но есть разные приобретатели, отсюда посмотрим, как на них будет смотреть регулятор. Одни — это консорциум европейских и американских инвесторов, другие — местные коллеги. Там банк на самом деле очень маленький, он практически сведен к юридической лицензии и небольшому офису", — цитирует Соловьева Прайм.

    Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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    Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании.

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