В ВТБ назвали сроки выхода с украинского рынка

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что продажа активов банка и выход с рынка в Украине может занять около года.

"Мы готовы это сделать, но это займет, возможно, еще один год", — сказал Костин в интервью газете Financial Times, говоря о возможных сроках продажи активов в Украине.

Он также добавил, что ВТБ уже зарезервировал средства на уровне 70% от объема выданных в Украине кредитов. Кроме того, банк мог бы потерять около 25-27 миллиардов рублей в том случае, если бы прекратил свою работу в стране, отметил глава ВТБ.

Костин также считает, что экономические перспективы России улучшаются, и это будет способствовать дальнейшему снижению ключевой ставки ЦБ до уровня ниже 9,25%. Следующее понижение ставки возможно "до лета", также сказал глава ВТБ.

Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

После этого первый зампред ВТБ Юрий Соловьев сообщал, что ВТБ может продать украинский "БМ Банк" в мае-июне, на него претендуют украинский инвестор и консорциум инвесторов из США и Европы.