Отменена годичная дисквалификация украинской биатлонистки Абрамовой

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил годичную дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой за употребление мельдония, таким образом частично удовлетворив ее апелляцию.

Об этом сообщается в релизе суда.

Между тем, хотя CAS принял решение отменить дисквалификацию биатлонистки, но оставил в силе аннулирование ее результатов в период с 10 января по 3 февраля 2016 года.

Напомним, Абрамова в феврале 2016 года была отстранена от соревнований по подозрению в употреблении мельдония, внесенного WADA в список запрещенных веществ. В апреле WADA заявило, что по результатам промежуточного исследования содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, является допустимым показателем. Концентрация мельдония в пробе спортсменки, сданной 10 января, составила 7,3 микрограмма.

В ноябре Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о дисквалификации спортсменки на год, в декабре Абрамова подала апелляцию.