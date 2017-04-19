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    Отменена годичная дисквалификация украинской биатлонистки Абрамовой

    (обновлено: )11
    Абрамова в феврале 2016 года была временно отстранена от соревнований по подозрению в употреблении мельдония, внесенного WADA в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года.
    Ольга Абрамова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил годичную дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой за употребление мельдония, таким образом частично удовлетворив ее апелляцию.

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    Об этом сообщается в релизе суда.

    Между тем, хотя CAS принял решение отменить дисквалификацию биатлонистки, но оставил в силе аннулирование ее результатов в период с 10 января по 3 февраля 2016 года.

    Напомним, Абрамова в феврале 2016 года была отстранена от соревнований по подозрению в употреблении мельдония, внесенного WADA в список запрещенных веществ. В апреле WADA заявило, что по результатам промежуточного исследования содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, является допустимым показателем. Концентрация мельдония в пробе спортсменки, сданной 10 января, составила 7,3 микрограмма.

    В ноябре Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о дисквалификации спортсменки на год, в декабре Абрамова подала апелляцию.

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