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    Абрамович потратил на "Челси" более 3 млрд фунтов

    (обновлено: )76
    Согласно информации, Абрамович потратил 806 млн фунтов на трансферы и 2,4 млрд фунтов - на зарплату футболистам и сотрудникам клуба. Еще около 71 млн фунтов было выплачено лондонцами уволенным тренерам в качестве компенсации.
    Роман Абрамович
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Российский олигарх Роман Абрамович с 2003 года вложил в английский футбольный клуб "Челси" больше 3 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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    По подсчетам издания за 14 лет, в течение которых Абрамович владеет клубом, бизнесмен потратил 806 млн фунтов на трансферы и 2,4 млрд фунтов — на зарплату футболистам и сотрудникам клуба. Еще около 71 млн фунтов было выплачено лондонцами уволенным тренерам в качестве компенсации.

    "Челси" — самая успешная английская команда за период с 2003 по 2017 год. С тех пор, как Абрамович стал владельцем клуба, лондонцы выиграли 14 трофеев. "Манчестер Юнайтед" за этот же временной промежуток одержал победы в 12 турнирах.

    В пятницу "Челси" досрочно стал чемпионом Англии сезона 2016/17, обыграв на выезде "Вест Бромвич" (1: 0) в матче 36-го тура.

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