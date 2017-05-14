Абрамович потратил на "Челси" более 3 млрд фунтов

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Российский олигарх Роман Абрамович с 2003 года вложил в английский футбольный клуб "Челси" больше 3 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По подсчетам издания за 14 лет, в течение которых Абрамович владеет клубом, бизнесмен потратил 806 млн фунтов на трансферы и 2,4 млрд фунтов — на зарплату футболистам и сотрудникам клуба. Еще около 71 млн фунтов было выплачено лондонцами уволенным тренерам в качестве компенсации.

"Челси" — самая успешная английская команда за период с 2003 по 2017 год. С тех пор, как Абрамович стал владельцем клуба, лондонцы выиграли 14 трофеев. "Манчестер Юнайтед" за этот же временной промежуток одержал победы в 12 турнирах.

В пятницу "Челси" досрочно стал чемпионом Англии сезона 2016/17, обыграв на выезде "Вест Бромвич" (1: 0) в матче 36-го тура.