Похить меня, если сможешь. Должники и бизнесмены под прицелом

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Волна киднепинга катится по Украине. На похищениях украинцев преступники зарабатывают огромные деньги. Преследуемая цель одна — быстро обогатиться. И счастье, если похищенные возвращаются живыми и невредимыми.

На днях в Одессе трое неизвестных избили и под дулом пистолета затолкали в автомобиль мужчину на глазах его жены. Женщина тут же сообщила в полицию, описала машину. Автомобиль заметили и остановили полицейские. Задержаны трое молодых людей, которые, как оказалось, подозревали свою жертву в краже металлических изделий и хотели добиться правды.

В Кривом Роге ранее судимый 25-летний мужчина и его 23-летний приятель пришли за долгом. Получив от местного жителя только часть денег — 3 тысяч долларов и 25 тысяч гривен, возмутились, что мало. Пленника посадили в авто и увезли в Павлоград, где заставили позвонить жене и уговорить переписать на них квартиру, которая оценивалась в 350 тысяч гривен. При оформлении сделки в нотариальной конторе похитители были задержаны, а заложник освобожден.

А 43-летнего днепрянина похитили вместе с автомобилем "Шкода", чтобы ограбить. Около 22-х часов пострадавший остановился возле киоска купить сигарет. Как только вышел из машины, на него напали 4 человека, избили, посадили в его же автомобиль и повезли за город. Там отобрали деньги и телефон, ключи от автомобиля. Потерпевшему удалось сбежать прямиком в полицию. Спустя время полиция установила личность одного из похитителей, который ранее был судим. Потерпевшему вернули автомобиль.

А вот его земляк, родственники которого не смогли заплатить за его освобождение 100 тысяч гривен, провел в заточении два месяца. Его освободили сотрудники СБУ.

Еще одного днепровского предпринимателя выкупил у похитителей друг за 190 тысяч долларов, но его похитителей не нашли.

Только единичные случаи похищения людей становятся известны. Не многие, став жертвой бандитов и отдав им все состояние, обращаются в полицию. Не все выживают. В начале августа прошлого года в Киеве похитили Светлану Сумину, а спустя месяц полиция нашла в лесу ее тело. Женщину убил ее знакомый, чтобы не отдавать долг в 40 тысяч долларов.

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Как отмечают правоохранители, именно финансовые вопросы чаще всего и толкают на похищения украинцев. Проще говоря, возвращается рэкет, когда на должника давят любыми способами, вплоть до киднепинга. В группе риска так же находятся и бизнесмены, которые могут потерять не только деньги, но и бизнес. К примеру, под Киевом аферисты выкрали предпринимателя для того, чтобы переоформить его фирму на других людей.

В 2016 году только в Киеве было совершено 455 преступлений, связанных с незаконным лишением свободы или похищением человека. И этот вид преступности явно не идет на спад. В 2013 году по статье 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" по всей стране было открыто 267 производств. Разница ощутима.

"Сложно прогнозировать, но ситуация такая, что похищения будут только увеличиваться. К сожалению, одни это будут делать для того, чтобы вернуть долг, а другие ради наживы. Так как должники после передачи денег или имущества в счет погашения долга нечасто обращаются в полицию, об этом мало известно. То есть, на самом деле похищают ради выкупа намного больше людей, но об этом нет данных. И еще одно: среди без вести пропавших есть немало тех, кого выкрали с целью получить прибыль, но решили не оставлять в живых. Это особенно практикуется среди "черных риелторов", которые вывозят людей в неизвестное направление и быстро переоформляют и продают их жилье", — подчеркивает экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашев.

При этом преступники продумывают невероятные схемы и жертв выбирают не только среди богатых земляков. В Киеве в начале года была похищена гражданка Австралии украинского происхождения, 51-летняя Анжела Перл. Женщину-астролога заманили в Украину для консультации от имени партии "Батькивщина", обещали оплатить перелет, проживание, плюс заплатить за услуги. В аэропорту Анжелу встретил мужчина и отвез на квартиру, где она оказалась в роли пленницы. Отобрали 7 тысяч наличных, банковские карточки, пароль от которых заставили сказать и потребовали за освобождение 60 тысяч долларов. Сын женщины, которому она звонила в Австралию, понял, что мать попала в руки к негодяям и пригрозил, что оповестил об этом полицию, посольство и Интерпол и что на след похитителей уже вышли силовики, это спасло жизнь пострадавшей. Бандиты, которых было четверо, испугались. Их замешательство позволило Анжеле сбежать.

Как подчеркивают правоохранители, к счастью, в стране еще не похищают детей ради того, чтобы вытрясти из их родителей кругленькую сумму. А это самое ужасное, что может произойти.