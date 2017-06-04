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    "Реал" vs "Ювентус". Битва за Кубок европейских чемпионов

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    Мадридский "Реал" разгромил туринский "Ювентус" и стал первой командой, которой удалось дважды подряд выиграть футбольную Лигу чемпионов.
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    Субботняя игра в Кардиффе завершилась победой испанской команды со счетом 4:1. Дубль в составе "Реала" сделал Криштиану Роналду (20-я и 64-я минуты), ставший с 12 голами лучшим бомбардиром турнира. Еще по голу забили Каземиро (61) и Марко Асенсио (90). У "Ювентуса" отличился Марио Манджукич (27). На 84-й минуте красную карточку получил защитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо.

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    В сезоне-2015/16 "Реал" на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане по пенальти обыграл мадридский "Атлетико" в финале Лиги чемпионов. Мадридский клуб завоевал 12-й трофей и является рекордсменом Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по этому показателю.

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