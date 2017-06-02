Львов прощается с Любомиром Гузаром

Правоохранители перекрыли прилегающие улицы к собору Святого Юра во Львове.

"Проститься с Блаженнейшим идут с цветами, также родители берут с собой маленьких детей. Прощание с духовным наставником продлится до субботы, поэтому все желающие смогут попасть в храм и отдать последний долг Любомиру Гузару", — сообщает УНИАН.

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Экс-глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-м году жизни.

Прощание состоится в 11.00 5 июня в Патриаршем соборе в Киеве, сообщает пресс-служба церкви.

В связи со смертью Любомира Гузара 1 июня во Львове был объявлен день траура.