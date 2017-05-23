Силовики сообщают об обострении ситуации в Авдеевке

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Мужчина получил ранение в результате обстрела жилых домов в Авдеевке Донецкой области, сообщил замглавы Нацполиции Украины, начальник управления областной полиции Вячеслав Аброськин.

"Около 10 минут назад боевики из "градов" обстреляли старую часть города. Снаряды попали в дома по улице Колосова, 96, Леваневского, 3. К счастью, никто не пострадал. На улице Лермонтова, 45 ранение в голову получил мужчина", — написал Аброськин в Facebook.

На месте работает следственно-оперативная группа авдеевского отделения полиции, отметил он.

В сообщении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) отметили, что почти целый квартал разрушен в Авдеевке в результате обстрела города ополченцами из реактивных систем залпового огня.

"Украинская сторона СЦКК констатирует: сегодня сепаратисты обстреляли жилые кварталы Авдеевки из реактивных систем залпового огня. Один гражданский житель получил ранения. В результате обстрела был разрушен почти целый квартал в районе Старая Авдеевка. Были повреждены более десяти домов… В зданиях пробиты крыши, в окнах выбиты стекла, разрушены приусадебные постройки", — говорится в сообщении СЦКК, которое приводит пресс-центр военной операции силовиков в Facebook во вторник.

Сообщается, что на месте обстрелов сейчас работают наблюдатели украинской стороны СЦКК, сотрудники госслужбы по ЧС, полиции, бригады скорой помощи.

По мнению СЦКК, такие действия ополченцев "в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях для дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении минских договоренностей".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические