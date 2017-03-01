Достигнута договоренность о прекращении обстрелов в районе ДФС - Сайдик

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Стороны конфликта в Донбассе договорились не проводить наступления и прекратить обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС), сообщил в среду журналистам спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик.

"Особое внимание сегодня было уделено вопросам работы и безопасности Донецкой фильтровальной станции. На основании предложения посла (главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрула) Апакана стороны согласились не проводить обстрелов и наступлений на станцию, а также провести работы по разминированию в районе станции и на прилегающих территориях", — сказал он.

По словам Сайдика, стороны также договорились предоставить гарантии безопасности работникам станции, ремонтных бригад и персоналу СММ ОБСЕ при поддержке Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) за прекращением огня в Донбассе.

Он отметил, что координировать процесс разминирования территории, прилегающей к Донецкой фильтровальной станции, и подъездных дорог к ней будет СЦКК. "Это большая территория, этот вопрос относится ко всем сторонам конфликта", — сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Сайдик также сообщил, что стороны переговоров попросили миссию ОБСЕ содействовать разведению сил и средств в районе Станицы Луганской 7 марта и "подтвердили приверженность к полному отводу тяжелого вооружения".

В среду в Минске прошли заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.