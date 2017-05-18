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    Авдеевка и Марьинка подверглись обстрелам со стороны ополченцев - штаб АТО

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (384)

    (обновлено: )18
    Обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Павлополь, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Гнутово, Лебединское, Богдановка, Новотроицкое, Чермалык, Авдеевка, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое и Лобачево.
    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/ato

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, пять военных получили ранения.

    Как утверждают силовики, огонь велся из минометов, танка, артиллерии, гранатометов и пулеметов.

    По сообщению пресс-центра военной операции в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Павлополь, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Гнутово, Лебединское, Богдановка, Новотроицкое, Чермалык, Авдеевка, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое и Лобачево.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Медали ветерана
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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