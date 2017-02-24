Ополченцы прицельно обстреляли ДФС - Жебривский

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Укриана. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обвинил ополченцев в обстреле Донецкой фильтровальной станции (ДФС), по его данным, никто не пострадал.

Ранее в пятницу гендиректор компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый сообщил, что работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой ряд крупных населенных пунктов Донбасса, приостановлена из-за обстрелов, персонал станции будет эвакуирован. Станция находится в километре от города Ясиноватая и 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Она постоянно подвергается обстрелам и из-за этого прекращает работу.

Как утверждает Жебривский, ночью ополченцы "прицельно обстреляли ДФС, которая поставляет воду на Авдеевку, а также на Донецк и Ясиноватую". "Работа станции остановлена. На ДФС поврежден склад хлора, резервуары чистой воды, фильтры, производственные зданиям. К счастью, никто из работников не пострадал", — написал Жебривский в Twitter.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.