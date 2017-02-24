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    В Донбассе наблюдается улучшение ситуации с безопасностью - СММ ОБСЕ

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (779)

    (обновлено: )38
    Как отмечается, вторую неделю подряд на востоке Украины наблюдается улучшение ситуации с безопасностью, на минувшей неделе было зафиксировано 20-процентное сокращение численности режима прекращения огня.
    Надпись OSCE на куртке представителя организации.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Вторую неделю подряд в зоне военной операции в Донбассе наблюдается улучшение ситуации с безопасностью, ОБСЕ приветствует деэскалацию, заявил на брифинге в пятницу первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

    "Рад сообщить, что вторую неделю подряд на востоке наблюдается улучшение ситуации с безопасностью, на минувшей неделе было зафиксировано 20-процентное сокращение численности режима прекращения огня", — сказал Хуг.

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    По его словам, миссия ОБСЕ приветствует деэскалацию. "Деэскалация ситуации приветствуется, но она может быть обманчивой… Так называемая деэскалация или относительное затишье продолжилось и на этой неделе", — заявил Хуг.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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