Отвод вооружений в Донбассе состоится в ближайшие дни - ДНР

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной Донецкой народной республике надеются, что отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе состоится 24-25 февраля, сообщил в четверг замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе вооружений от линии соприкосновения до 20 февраля. В Минобороны ДНР заявили, что запланированный отвод техники в понедельник и во вторник не состоялся из-за позиции Киева.

"Украинская сторона всячески затягивает и делает все, чтобы этот процесс (отвод тяжелых вооружений — ред.) не состоялся. Мы предполагаем, что это было связано с событиями в Киеве. Поэтому после празднования Дня защитника Отечества надеемся, что Украина найдет в себе силы, завтра, максимум послезавтра этот процесс произойдет", — сказал Басурин.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Читайте также: "Надежды были напрасными": вече и митинг на Майдане

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.