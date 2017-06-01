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    Донецкая фильтровальная станция прекратила подачу воды в Авдеевку

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    Донбассе: очередной "режим тишины" (473)

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    В компании "Вода Донбасса" сообщили, что также сокращена подача воды на Донецк. Сообщается, что ранее в селе Яковлевка был поврежден водовод, этот населенный пункт остался без водоснабжения.
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции. Архивное фото
    dan-news.info

    ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Работа Донецкой фильтровальной станции приостановлена в связи с обстрелами, сообщили РИА Новости в четверг в компании "Вода Донбасса".

    Владимир Фесенко
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    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

    "Донецкая фильтровальная станция остановлена в связи с повреждением водовода. Подача воды прекращена на Авдеевку, на Донецк подача воды сокращена", — сказали в компании, отметив, что обстрел произошел накануне вечером.

    В администрации подконтрольного самопровозглашенной ДНР Ясиноватского района РИА Новости заявили, что водовод был поврежден в селе Яковлевка, этот населенный пункт остался без водоснабжения.

    "В результате обстрела вчера в 18.30 был поврежден водовод диаметром 1,4 тысячи миллиметров в селе Яковлевка. Произошло аварийное отключение Донецкой фильтровальной станции", — сказали в мэрии.

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    Ранее сообщалось, что в результате обстрела Авдеевки были ранены три человека.

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