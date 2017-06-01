Донецкая фильтровальная станция прекратила подачу воды в Авдеевку

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Работа Донецкой фильтровальной станции приостановлена в связи с обстрелами, сообщили РИА Новости в четверг в компании "Вода Донбасса".

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

"Донецкая фильтровальная станция остановлена в связи с повреждением водовода. Подача воды прекращена на Авдеевку, на Донецк подача воды сокращена", — сказали в компании, отметив, что обстрел произошел накануне вечером.

В администрации подконтрольного самопровозглашенной ДНР Ясиноватского района РИА Новости заявили, что водовод был поврежден в селе Яковлевка, этот населенный пункт остался без водоснабжения.

"В результате обстрела вчера в 18.30 был поврежден водовод диаметром 1,4 тысячи миллиметров в селе Яковлевка. Произошло аварийное отключение Донецкой фильтровальной станции", — сказали в мэрии.

Читайте также: Донбасс: Россия готова к перезагрузке отношений, а вы?

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Авдеевки были ранены три человека.