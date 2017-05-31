Донбасс: Россия готова к перезагрузке отношений, а вы?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинский кризис может быть разрешен, если произойдет очередная "перезагрузка" в отношениях России и США. В российском МИД заявили, что готовы вести двусторонние переговоры с США относительно Украины (что не отменяет "нормандский формат").

Внутренний конфликт

Но прежде всего о выполнении минских соглашений должны подумать в Киеве, ведь конфликт на юго-востоке — это внутренний украинский конфликт. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью газете "Фигаро".

"Самое главное, что нужно сделать, — это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам договариваться, и, прежде всего, я в этом убежден, мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей. Они должны, прежде всего, позаботиться о том, чтобы выполнять эти минские соглашения", — сказал Путин.

По словам президента РФ, необходимо отвести тяжелую технику от линии соприкосновения (иначе — "так и будут стрелять"), внедрить принятый парламентом Украины закон об особом статусе в Донбассе, подписать закон об амнистии…

Отметим, что официальный Киев не признаёт конфликт в Донбассе внутренним, говорит об "агрессии" Москвы и призывает сохранить и ужесточить санкции против России.

Встреча в Версале: привлечь ОБСЕ

Основными темами прошедших в понедельник в Париже переговоров президента РФ Владимира Путина с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном стали двусторонние отношения, ситуация в Сирии и Украине. В частности, обсуждалась возможность реализации минских соглашений.

Путин сообщил на совместной пресс-конференции в Версале, что больше говорили о двусторонних отношениях, об отношениях России и Евросоюза.

"Говорили о проблемных точках в мире и пытались найти с господином президентом общность подходов к решению этих сложных вопросов", — сказал президент РФ.

А что об Украине? Макрон рассказал, что говорили также "о различных деталях и о претворении в жизнь минского процесса".

"Наше желание состоит в том, и я надеюсь, что президент Путин подтвердит то, что я скажу, мы хотели бы, чтобы в скорейшем времени были проведены переговоры в нормандском формате и чтобы мы обсудили все темы", — сообщил Макрон. По его словам, в нормандском формате они хотели бы заслушать и доклад ОБСЕ "о структурирующих элементах происходящих событий".

Президент Франции также сказал, что сообщит канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о предложении активизировать нормандский формат и "провести переговоры с присутствием ОБСЕ".

Отметим, что в ОБСЕ говорят о нарушениях режима перемирия обеими сторонами. Таким образом, вполне вероятно, что участие этой организации в переговорах может дать повод усилить давление на Киев с тем, чтобы вынудить украинские власти начать реализацию "Минска-2".

Примечательно, что Путина спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины. Президент РФ ответил, что "никак не помогут" и призвал французские СМИ бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике.

Макрон как "голос Трампа"

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что "Макрон уже выбрал для себя приоритет — ориентация на позицию США. И лояльность к России".

По его мнению, сейчас Макрон транслирует позицию Вашингтона.

"И Трамп уже сделал сигнал Путину: пришло время переходить от предварительных переговоров по "Большой сделке" к конкретике. И именно встреча в "нормандском формате" станет тест-драйвом договоренностей Трампа-Путина", — написал Корнейчук в своем блоге.

Кто вместо Нуланд? Фото со страницы пресс-центра штаба АТО Подлежит реанимации. "Нормандский формат" для Донбасса

Возможно, США будут вести себя более активно в решении украинского кризиса, чтобы найти пути нормализации отношений с Россией.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников и экспертов, администрация президента США Дональда Трампа намерена перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

"Для госсекретаря США Рекса Тиллерсона Украина является возможностью дать толчок до этого момента терпящему провал плану Трампа наладить отношения с Россией. Хотя все еще находится на ранних стадиях, идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить версию мирных переговоров, в которые в прошлом году вступила администрация Барака Обамы, с надеждой, что благодаря новым обстоятельствам и лицам удастся достичь лучшего результата", — пишет издание.

Сообщается, что Тиллерсон хочет назначить специального посланника от госдепартамента, чтобы "управлять новыми усилиями по Украине". Задачей этого спецпосланника будет поддерживать дипломатический канал с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Ранее эти переговоры вела помощник госсекретаря по Европе и Евразии Виктория Нуланд.

Москва к переговорам готова

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия" заявил, что Москва готова начать двусторонние переговоры с США относительно Украины "на уровне высокопоставленных представителей, отвечающих за эту тему".

"Мы не против более активного диалога с новой администрацией США по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Более того, с российской стороны за последнее время не раз подчеркивалось: как только в Вашингтоне назначат куратора этого направления — ранее им занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, — с нашей стороны будет готовность приступить к предметному обсуждению всех возникающих проблем", — отметил дипломат.

В то же время, по его словам, диалог с Москвой при всей его важности не может подменить диалог Вашингтона с Киевом: "Проблема с выполнением Минских договоренностей связана с поведением киевских властей, которые однозначно ведут линию на их срыв и ревизию".

Надежда на "нормандскую четверку" РИА Новости | Перейти в фотобанк Без Украины. Путин и Макрон обсудили ситуацию в мире и в Донбассе

Во вторник в Берлине прошла рабочая встреча в нормандском формате на уровне заместителей глав министерств иностранных дел, на которой, по информации МИД РФ, подготовились к диалогу на высоком и высшем уровне.

И.о. министра иностранных дел непризнанной ДНР Наталья Никонорова выразила надежду на то, что "на последующей встрече на более высоком уровне в нормандском формате все участники сосредоточатся на разблокировании сложных вопросов имплементации Минских соглашений".

Пока Киев не демонстрирует стремления на деле выполнять договоренности. "На заседаниях политической подгруппы (в Минске — Ред.) мы наблюдаем фактически саботирование переговорного процесса. Киевом до сих пор не высказана официальная позиция, а "дорожная карта" по-прежнему рассматривается, как способ переписать Комплекс мер", — сказала Никонорова, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

Тем временем в Донбассе продолжают стрелять. По информации ДАН, ссылающегося на оперативное командование ДНР, украинские силовики за минувшие сутки 65 раз нарушили режим прекращения огня, обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов республики.

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В свою очередь, в Нацполиции Украины сообщили о том, что в результате обстрела ополченцами Авдеевки во вторник ранены три мирных жителя, а в ночь на среду под обстрел попал воспитательный детский центр под Воновахой (жертв нет).

По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

По информации ОБСЕ, за год количество жертв среди гражданского населения в Донбассе выросло более чем в два раза.