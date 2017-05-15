После трех месяцев простоя Авдеевский коксохим возобновил работу

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. На Авдеевском коксохимическом заводе после трех месяцев вынужденного простоя введено в эксплуатацию второе производственное крыло, сообщает пресс-служба "Метинвеста".

"Работу возобновили четыре структурных подразделения предприятия. Это дало возможность полноценно работать всему четырехтысячному коллективу коксохима", — говорится в сообщении.

Как известно, с января из-за постоянных перебоев с электроснабжением в результате боевых действий завод вынужден был работать на собственной генерации за счет природного газа.

Два коксовых цеха из четырех пришлось перевести в режим горячей консервации. Были остановлены и химические цеха.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.