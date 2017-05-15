Фотоитоги 15 мая: скандал с охранником Яроша, инаугурация Макрона, обстрелы Авдеевки

Уголовное производство открыто по факту стрельбы в Каменском (бывший Днепродзержинск), во время которой пострадал таксист, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В Каменском произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного телохранителя Дмитрия Яроша.

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Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце. После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.

Новый хозяин дворца остался там для участия в торжественных мероприятиях. После оглашения главой Конституционного совета страны Лорана Фабиуса окончательных результатов голосования 7 мая, Макрон официально вступил в должность.

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Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы обстреляли жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области, четыре человека погибли и еще один пострадал. В свою очередь представитель министерства обороны ДНР заявил, что данная информация не соответствует действительности, и выдвинул встречные обвинения.

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