наверх
15.05.201718:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 15 мая: скандал с охранником Яроша, инаугурация Макрона, обстрелы Авдеевки

    Тема:

    Неравный брак: Ярош минус "Правый сектор" (26)

    (обновлено: )66
    Перестрелка в Каменском
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Обстрел Авдеевки
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Новой мисс США стала сексуальная ученая
    Визит Гройсмана в Израиль
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    Подготовка к юбилейному 70 Каннскому фестивалю
    Президент Украины Петр Порошенко встретился с организаторами и ведущими Евровидения 2017
    Перестрелка в Каменском
    В Каменском произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного телохранителя Дмитрия Яроша.
    gazeta.dp.ua
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром.
    AP Photo/Christophe Ena
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки.
    УНИАН
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР.
    REUTERS KCNA
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Активисты "Реанимационного пакета реформ" и движения "Честно" под Верховной Радой устроили костюмированную акцию против затягивания процесса обновления Центризбиркома.
    Украинское фото
    Новой мисс США стала сексуальная ученая
    Победительницей конкурса "Мисс США - 2017" стала ученая Кара Маккалоу: 25-летняя девушка работает в Комиссии по ядерному регулированию США в должности физика-ядерщика.
    REUTERS David Becker
    Визит Гройсмана в Израиль
    Украина и Израиль подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Премьер-министр Владимир Гройсман с женой в понедельник прибыл с официальным визитом в Израиль, где проводит переговоры с руководством этой страны.
    kmu.gov.ua
    В Коломые обвалился фасад в колледже
    В городе Коломыя Ивано-Франковской области обвалилась часть здания экономико-правового колледжа.
    ntktv.ua
    Подготовка к юбилейному 70 Каннскому фестивалю
    Подготовка к юбилейному 70 Каннскому фестивалю.
    REUTERS Stephane Mahe
    Президент Украины Петр Порошенко встретился с организаторами и ведущими Евровидения 2017
    Президент Украины Петр Порошенко встретился с организаторами и ведущими Евровидения 2017.
    Украинское фото

    Рекомендуем

    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить зданиеРейдерство на грани безумия. В Одессе активист с ружьем пытался захватить здание17:20 15.05.2017
    В Киевской области горит Березанская суконная фабрикаСильный пожар под Киевом: спасатели тушат суконную фабрику16:55 15.05.2017
    В Коломые обвалился фасад в колледжеПод гранитом науки. На Прикарпатье обвалился фасад колледжа16:48 15.05.2017
    Визит Гройсмана в ИзраильГройсман в Израиле: встреча с Нетаньяху и подписание договоров15:41 15.05.2017
    Фотожабы на Евровидение-2017"Огламурился Eurovision": лучшие фотожабы15:27 15.05.2017
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной РадыПерформанс под Радой: "розовые страусы" vs нардепы13:40 15.05.2017
    Запуск баллистической ракеты КНДРЗапуск баллистической ракеты нового типа в КНДР и счастливый Ким Чен Ын13:21 15.05.2017
    Обстрел АвдеевкиПоследствия обстрела жилых кварталов Авдеевки12:17 15.05.2017
    Бриджит Макрон на инаугурации в ПарижеВслед за Меланьей Трамп. Супруга Макрона на инаугурации в Париже11:15 15.05.2017
    Все фотоленты
    В Каменском произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного телохранителя Дмитрия Яроша.

    Уголовное производство открыто по факту стрельбы в Каменском (бывший Днепродзержинск), во время которой пострадал таксист, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет. 

    В Каменском произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного телохранителя Дмитрия Яроша.

    Читайте также: Агент 002. Охрана Яроша разбушевалась и начала стрелять

    Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце. После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.

    Новый хозяин дворца остался там для участия в торжественных мероприятиях. После оглашения главой Конституционного совета страны Лорана Фабиуса окончательных результатов голосования 7 мая, Макрон официально вступил в должность.

    Смотрите также: Победа Португалии в финале Евровидения-2017 в Киеве

    Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы обстреляли жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области, четыре человека погибли и еще один пострадал. В свою очередь представитель министерства обороны ДНР заявил, что данная информация не соответствует действительности, и выдвинул встречные обвинения.

    Читайте также: Погребинский: шансы на возвращение Донбасса в Украину минимальны

    Ссылки по теме:
    Теги: