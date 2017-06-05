Воды в Авдеевке осталось до утра вторника - МинАТО

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что запаса воды в резервуаре в городе Авдеевка в Донецкой области хватит на вечер 5 июня и утро 6 июня 2017 года. Об этом пресс-служба МинАТО сообщила в Twitter.

Скриншот с Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинАТО)

"Воды в резервуаре хватит на вечер 5 июня и утро 6 июня", — говорится в сообщении.

Сотрудники Адветистского Агентства Помощи и Развития (ARDA) доставят в Авдеевку 918 бутылей воды. Завтра, с 10:00 до 15:00 возле стадиона будут выдавать питьевую воду для нужд жителей города.

В ГСЧС заявляют о готовности принять участие в разминировании объектов.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.