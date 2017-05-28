Должники, субсидии и верх цинизма обанкротившейся власти

Александр Карпец для РИА Новости Украина

Подлость и цинизм ситуации состоит в следующем. Во-первых, именно власть загнала в долги миллионы граждан путем тарифного беспредела. Во-вторых, крупнейшим должником за коммуналку является, прежде всего, государство, то есть нынешняя власть, задолжавшая за субсидии астрономические суммы, но выходит, что власть может делать долги, а граждане, едва сводящие концы с концами, такого права не имеют. В-третьих, вопрос субсидий не урегулирован законодательно, что позволяет правительству по своему усмотрению манипулировать системой субсидий.

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Действительно, закона о субсидиях нет. Вносить на рассмотрение и принимать его, похоже, власть не собирается, поскольку нынешняя вакханалия очень многим выгодна. Субсидии работают на основании постановлений Кабмина, издаваемых в ручном режиме. Отсутствие четкой законодательной основы не позволяет обжаловать в суде решения органов соцзащиты о (не) назначении субсидий и их размеров. В целом, законность системы субсидий трудно назвать сомнительной, она просто нулевая.

Решение правительства о лишении должников субсидий является ярчайшим тому подтверждением. Предыдущее правительство Яценюка обещало, что субсидии получат все нуждающиеся независимо от наличия долгов, причем поначалу так и было. Правительство Гройсмана от этого обещания отказывается.

Дескать, обещал – не значит женился… Тем более, что обещал не Гройсман, а его "папередник".

Преемственность решений власти? Ой, я вас умоляю, как говорят в Одессе…

Поскольку законодательно этот и другие вопросы субсидирования никак не урегулированы, то власть имеет возможность и в дальнейшем манипулировать условиями назначения субсидий, как заблагорассудится.

В качестве "подарка" ко Дню международной солидарности трудящихся правительство издало постановление № 300 от 26 апреля 2017 г. Наиболее резонансным положением этого документа является отказ в назначении субсидий тем домохозяйствам, которые имеют двухмесячную и более задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Согласно постановлению, в случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует потребителя. Если в течение двух месяцев от даты информирования гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае – с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора.

Введение этой нормы позволит сократить количество субсидиантов на миллионы. Поговаривают, что около четверти нуждающихся в субсидиях ее лишатся.

Подобный циничный и антиконституционный шаг власти приведет в дальнейшему затягиванию долговой петли на шее значительной части граждан с непредсказуемыми последствиями в будущем. Еще раз подчеркнем, что государство само является злостным должником за коммуналку по субсидиям, даже в большей степени, чем население. Это еще сильнее усугубит крайне отрицательные долговые тенденции, сложившиеся в Украине в последние годы в связи с грабительским ростом тарифов.

Страна всеобщих коммунальных долгов

По данным Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, в последние годы наблюдается сокращение уровня оплаты коммунальных услуг. В 2014 году этот показатель составлял 92,2%, в 2015 году – 95,4%, в 2016 году – 91,3%. В то же время, в январе 2017 года уровень оплаты упал до 74,7%.

Известный эксперт ЖКХ Александр Сергиенко приводит в отношении прошлого 2016 г. несколько иные данные. Эксперт обращает внимание на тот факт, что, несмотря на все предыдущие повышения тарифов на коммуналку, начиная с 2001 года, уровень оплаты коммунальных услуг населением никогда не опускался ниже 90%, но после "гройсмановского" скачка тарифов в 2016 году этот уровень просел до 82,8%.

Таким образом, резкое падение платежей за коммуналку началось уже в 2016 году после "гройсмановского" повышения тарифов, а в январе 2017 года сокращение платежей еще сильнее ускорилось. Ведь после тотального повышения тарифов правительством Гройсмана в 2016 году суммы начисляемых коммунальных платежей впервые в истории Украины сравнялись со средними доходами граждан. Такого не было даже в обвальные 1990-е годы.

По состоянию на декабрь 2016 года, субсидии получали 6,5 млн домохозяйств, и только за декабрь 2016 года объем субсидирования составил 1,25 млрд гривен.

В итоге за 2016 год общая сумма задолженности населения Украины по оплате услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 миллиарда гривен, то есть более чем в два раза. По состоянию на февраль 2017 года, долг населения за услуги ЖКХ превысил 23 млрд гривен.

По данным Александра Сергиенко, в 2016 году предприятиям ЖКХ в качестве компенсации за субсидии населению была начислена астрономическая сумма – 52,6 млрд гривен. Правда, денег в бюджете не хватило, и реально государство перечислило коммунальщикам 37,5 млрд гривен, то есть долг государства составил 15,1 млрд гривен. Если к этой сумме добавить долг, оставшийся с 2015 года, то общая сумма долга государства перед коммунальщиками составит 22,6 млрд гривен.

Поскольку тарифы резко возросли, в абсолютных цифрах рост задолженности выглядит просто потрясающим. Если в 2015 году задолженность населения составляла 8,8 млрд гривен, то в 2016 года она подскочила 23,5 млрд гривен.

Если же к этой цифре прибавить задолженность госбюджета по субсидиям в размере 23,4 млрд гривен, то общая сумма коммунальных долгов достигнет почти 47 млрд гривен. Отметим, что долги населения и государства по "надутым" тарифам практически равны, но население лишают за это права на субсидии, а представители власти, судя по их декларациям, продолжают вести роскошный образ жизни.

Но это только итоги 2016 года…

Новые долговые горизонты

Итоги первого квартала 2017 года еще окончательно не подведены, но имеющиеся данные позволяют сделать неутешительный вывод.

Предварительно для сравнения отметим, что, по состоянию на 31 декабря 2016 года, задолженность населения Украины по оплате за природный газ составляла 6,44 млрд гривен, за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 9,39 млрд гривен, за водоснабжение и водоотведение – 1,526 млрд гривен, за содержание домов и придомовых территорий – 2,432 млрд гривен, за вывоз бытовых отходов – 386,9 млн гривен.

В I квартале 2017 года задолженность населения Украины по оплате за природный газ выросла на 16,7% – до 7,12 миллиарда гривен.

Выросла также задолженность за отопление, горячее водоснабжение, за содержание домов и придомовых территорий.

По данным Госслужбы статистики, в январе-марте нынешнего года задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение выросла на 8,8% – до 10,356 млрд гривен, а за содержание домов и придомовых территорий на 4,3% – до 2,5 миллиарда гривен.

Единственным позитивом можно считать некоторое снижение задолженности по оплате холодного водоснабжения и водоотвода. По данным Госслужбы статистики, в январе-марте 2017 года задолженность населения по оплате услуги водоснабжения и водоотведения снизилась на 11,8% до 1,3 млрд гривен, а за вывоз бытовых отходов – на 9,6% до 345,5 млн гривен.

По официальным данным, общий уровень начислений по оплате жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 января по 31 марта 2017 года составил 33,5 миллиарда гривен, из которых было оплачено 28,6 миллиарда гривен. Таким образом, уровень оплаты составил 85,3%. При этом, самый низкий уровень оплаты (77,6%) имеет место в расчетах населения за природный газ.

Непредсказуемые последствия

Известно, что первопричиной всех этих проблем стала грабительски завышенная стоимость природного газа отечественной добычи, установленная правительством Гроймана в апреле 2016 года. Это повлекло за собой космические тарифы на отопление и горячую воду, а затем "подтянулись" и тарифы на остальные коммунальные услуги. Сейчас мы пожинаем плоды в виде гигантских долгов. Если же должников лишить субсидий, ситуация обострится еще сильнее.

В то же время, газ отечественной добычи покрывает, по разным оценкам, свыше 85% потребности ЖКХ в топливе. По данным эксперта по энергетическим вопросам Валентина Землянского, себестоимость отечественного газа с учетом средств на развитие составляет около 80 долларов за 1 тысячу кубометров. Но этот газ продается населению и предприятиям коммунального хозяйства по цене импортного топлива, то есть примерно по 250 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом "Нафтогаз" получает многомиллиардную ренту, которая, как уверяет Гройман, якобы идет на субсидии. Получается, что необоснованно завышенная, грабительская цена на газ установлена для всех, чтобы лишь некоторым выплатить субсидии, причем количество этих "некоторых" власть неуклонно сокращает, в том числе, и путем отказа в субсидиях должникам. Очевидно, что подобные объяснения шиты белыми нитками, и налицо гигантская афера по выкачке денег из населения и бюджета. Особенно если вспомнить, что доходы высшего руководства "Нафтогаза" исчисляется космическими, миллионными цифрами.

Власть не останавливается на достигнутом в стремлении выдавить из граждан за коммуналку как можно больше денег, вплоть до последней копейки. Ярчайшим примером служит поданный в парламент в апреле нынешнего года президентский законопроект №6232, одна из статей которого вводит систему автоматизированного ареста средств. С помощью этой системы по решению суда можно накладывать арест на средства, находящиеся на банковских счетах должников, и изымать их.

А как на счет банковской тайны? И вообще, власть соображает хоть немного, к чему это может привести. Ведь очень многие клиенты банков бросятся снимать наличность со счетов и, естественно, переводить гривны в валюту. Едва ли стоит углубляться в вопрос о том, к чему это приведет!

Впрочем, граждане сами виноваты. Они слишком долго терпят тарифные издевательства без сколько-нибудь видимых попыток этому противостоять, кроме возмущенной болтовни в интернете и на кухнях. Они дают себя втянуть в политиканские провокации на тему мови/языка, декоммунизации и прочего, которое массовому обывателю подбрасывают для того, чтобы отвлечь его внимание от социально-экономического беспредела в стране, в том числе и в первую очередь от беспредела тарифного.

Трудно сказать, как долго это будет длиться и окончится ли все это социальным взрывом, как прогнозируют некоторые. Но едва ли будет лучше, если подобный беспредел приведет не к взрыву, а к утоплению страны в болоте и последующей дезинтеграцией, утратой суверенитета и территориальной целостности.

И последнее замечание. Примечательно, что "однотуровый гарант" по этому поводу молчит. Хотя мог бы "дать по голове" Гройсману и компании за подобные "зихера". Когда речь зашла об абонплате на газ, Порошенко вроде как выступил против. А в отношении лишения должников субсидий молчит, как "рыба об лед", хотя это намного хуже. Может, потому что в доле в ахметовской ДТЭК, а не в фирташевских облгазах?..