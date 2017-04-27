Пошло во вред. Субсидии мешают экономить тепло, свет и воду – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров принял решение о монетизации сэкономленной суммы субсидии на оплату газа и электроэнергии. Изменения коснутся примерно полтора миллиона украинских семей.

Таким образом эти семьи смогут получить выплаты до 700 гривен наличными. Вице-премьер Павел Розенко сообщил, что сэкономленные на субсидиях деньги украинцы получат уже в сентябре.

Читайте также: "Положение – аховое". Экс-глава Госатома об электроэнергетике в Украине

Тему монетизации субсидий прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы ректор международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко.

(публикуется на языке оригинала)

Чи є щось екстраординарне в запуску монетизації субсидій?

– Будь-які субсидії стимулюють споживання ресурсу, за який люди отримують ці субсидії. Тобто якщо ви маєте субсидії, які покривають частину споживання електрики, тепла, води, ви не думаєте про економію і споживаєте скільки хочете.

По суті це дуже шкідливе явище. Тому всі країни світу намагаються мінімізувати субсидії. В Україні, на жаль, був культ субсидій. Деякі члени з апломбом казали, от у нас зараз мільйон українців отримують субсидії, буде два мільйони, потім п'ять мільйонів. Це дуже шкідливе явище.

Менш шкідливе явище – це монетизовані субсидії. Тобто якщо вам запланували спожити певну кількість води, газу, електрики, а ви спожили менше, то вам дадуть за це премію. Це менш шкідливо, ніж субсидія та все ж таки дуже погане явище в українській економіці. Але крок в правильному напрямку.

Я сподіваюсь, що третім кроком буде ліквідація субсидій. А це можливо лише за двох умов. По-перше, це зменшення витрат на ЖКГ, тобто оптимізація та мінімізація тарифів. По-друге, це збільшення реальних доходів українців. Сподіваймося, що третім кроком стане монетизація субсидій.

В яку копійку платникам податків влетить монетизація?

– Досить велику. Сказали, що субсидії отримують півтора мільйони. А сума монетизації буде 700 гривень. Помножте півтора мільйони на 700: більше мільярда гривень заплатять інші платники податків за таку монетизацію.

Інші – це всі інші категорії?

– Ні, всі хто платить податки. Зараз субсидії йдуть в кишеню "Нафтогазу" і українським та російським олігархам, які володіють мережею, яка дає послуги по ЖКГ. Вони прямо йдуть в кишеню "Нафтогазу" чи олігархам.

Монетизація субсидій передбачає, що маленьку частину цих коштів отримають бідні українці, які заощадили трошки. Але все це відбувається, звичайно, за рахунок платників податків. Всіх українців, які платять податки.

Тому це явище треба мінімізувати. Але нема іншого шляху мінімізації субсидій, як збільшення реальних доходів населення і зменшення тарифів. А зробити це нелегко.

Як взагалі буде виглядати монетизація? Куди будуть гроші надходити?

– Будуть приходити люди, писати заяви і мабуть на їх рахунки будуть перераховувати ці кошти. Це вже деталі. Це перший етап – монетизація ресурсів. Тобто вам приписали спожити сто літрів води, умовно, а ви спожили 90.

Це на рівні підприємств?

– Так. А другий етап, це йде монетизація взагалі субсидій. Зараз гроші напряму йдуть в бюджет "Нафтогазу" і в бюджети чи кишені українським та російським олігархам, які володіють каналами, теплом та виробництвом. А монетизація передбачає, що гроші будуть давати українцям бідним, а ті вже будуть платити олігархам чи "Нафтогазу". Це вже краще, тому що можна частку коштів направити на економію.

Але це вже досить складні механізми, які жодна країна не змогла запустити. І тому всі країни ставлять перед собою завдання: чим менше субсидій, тим краще. Чим менше марнотратства і соціальних паразитів, тому що ми плодимо людей, за яких держава приймає рішення та робить їх бідними, а потім подачками примушує схвалювати абсурдні рішення, тим краще.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Святослав Павлюк в эфире "ГС" заявил, что необходимо создавать эффективную систему поддержки проектов по энергоэффективности, а не заниматься нормами начисления энергоресурсов и субсидиями.