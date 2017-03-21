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    Украинцы, получающие субсидии, не экономят энергоресурсы - эксперт

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (472)

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    Эксперт по вопросам социальной политики Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что при вводе монетизации субсидий граждане будут мотивированы экономить ресурсы.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко рассказал, как будет проходить монетизация субсидий. По его словам, она пройдет в два этапа. Первый будет проводиться на уровне предприятий-поставщиков услуг, а вот второй — на уровне потребителей коммунальных услуг.

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    Нужна ли в Украине монетизация субсидий, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам социальной политики Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик.

    "Она необходима, если говорить о потребителях, то на сегодняшний день — и это доказанный факт — граждане, которые получают субсидию, не заинтересованы и не мотивированы совершать какие энергосберегающие мероприятия, то есть экономить энергоресурсы. В принципе, это и было одной из таких причин реформирования вообще этой сферы, например, повышение тарифов. Потому что мы берем комплексно, то есть повысив рыночные тарифы к рыночным ценам, была надежда, что люди действительно будут мотивированы платить меньше. Это в полной мере касается людей, которые не имеют субсидий и не претендуют, так как они больше заинтересованы в том, чтобы меньше платить и вводят энергосберегающие технологии. К сожалению, к тем людям, которые получают субсидии, это не относится. Потому что, зачем это делать, если государство в любом случае покрывает необходимую тебе сумму. Если ввести монетизацию, это означает, что человек будет получать живые деньги. То есть для того чтобы в нее оставался тот остаток сэкономленный, она и будет мотивирована экономить", — считает эксперт.

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