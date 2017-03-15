Из Ивано-Франковска: субсидии, воровство и экономия на ЖКХ

РИА Новости Украина

В департаменте соцполитики Ивано-Франковского горсовета сообщили, что сейчас субсидии получают 42 670 семей (при этом в городе примерно 77 500). В 2016 году субсидии обошлись в 321 млн грн, а за два месяца этого года — уже 146,8 млн грн, пишет издание "Репортер".

По словам вице-премьера Геннадия Зубко, главный минус системы субсидий в том, что государство платит предприятиям вместо потребителей, так как те сами не могут. И в таком случае никто не спешит экономить — ведь расходы оплачивает государство.

"Там, где есть субсидия, люди не заинтересованы во внедрении энергоэффективных мероприятий, — говорит Зубко. — Мы настаиваем на том, чтобы монетизировать остаток субсидии для человека, тогда он сможет им воспользоваться — вложить его в энергоэффективность. Так, часть тех 50 млрд, которые сейчас направлены на субсидии, может быть возвращена в энергоэффективность. Такая стратегия даст видимый эффект для каждой украинской семьи. Иначе потом мы просто останемся без денег на субсидии".

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Как сообщалось, в этом году Минрегион планирует запустить Фонд энергоэффективности (ФЭЭ), который будет отвечать за экономию. Планируется, что в этом году в фонд поступит из бюджета 400 млн грн, еще 3 млрд (до 100 млн евро) ФЭЭ сможет привлечь от международных организаций.

В частности, в фонде предлагают несколько пакетов услуг. И, например, на минимальном пакете "Легкий" можно будет сэкономить 20%, передает издание.

Чтобы получить помощь от ФЭЭ, домовладельцу или представителю ОСМД достаточно выбрать один из пакетов энергоэффективности — "Легкий", "Комплексный" или "Частный". Дальше — предоставить ФЭЭ сертификат о энергоаудит и собрать документы для получения кредита.

Так, по пакету "Легкий" грант покроет 30% стоимости проекта, а остальные жителям придется оплатить самостоятельно, оформив кредит в одном из банков. За этим пакетом мероприятия по энергоэффективности обойдутся от 60 до 150 грн за квадратный метр площади квартиры. С учетом гранта в Минрегионе обещают окупаемость за два года.

"Одной семье мероприятия по энергоэффективности обойдутся в 3,5 тыс грн, — объясняет Зубко. — Из них 700 грн — личный вклад для начала кредитования, 700 грн возместит фонд и еще 2,1 тыс — кредит. Этот кредит покроет экономия".

Эксперт в сфере энергетики Андрей Герус говорит, что в начале года Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) приняла решение установить разные тарифы для малого и среднего бизнеса различных областей. Теперь они в промышленных областях будут ниже, а в аграрных или депрессивных — выше. Сначала это будет действовать для бизнеса, промышленности и бюджетных учреждений, а затем и для населения.

Коммерческий директор ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" Олег Дацко считает такой подход правильным.

"Сегодня регулятор отошел от той модели, когда за счет высоких тарифов для бизнеса население платило мало, — объясняет Олег Дацко. — После пяти этапов поднятия цена является справедливой. Мало того, со следующего квартала оптово-рыночной цены, которая больше всего влияет на тариф, обещают снизить. Поэтому есть надежда, что уменьшится и тариф для малого и среднего бизнеса — относительно мартовского. Тариф для населения, думаю, будет таким и впредь".

Дацко добавляет, что "Прикарпатьеоблэнерго" согласно утвержденной программе часть средств, полученных по тарифам, вкладывает в развитие и поддержку сетей. Так, в 2017 году инвестиционная программа облэнерго составляет 134,41 млн грн.

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Понимать, за что платишь

Эксперт реанимационное пакета реформ (РПР) Святослав Павлюк заключает, что в этой ситуации для потребителей есть единственный выход — не надеяться на помощь, а учиться экономить.

"Сейчас потребитель влияет на свой счет, только открывая и закрывая кран, — говорит Павлюк. — Он не влияет на формирование цены на газ, тарифы на тепло или монетизацию субсидий. И пока мы каждый дом не обеспечим счетчиком, чтобы люди понимали, за что они платят, сдвига не будет. Экономить — это работа потребителя, а не теплокоммунэнерго, потому что они всегда будут хотеть продать вам больше того тепла. Им выгодно, когда вы открываете окна, а не ставите счетчики". facebook.com/shtab.blokady Спецкор: из-за блокады Донбасса Краматорская ТЭС повысит тарифы вчетверо

Эксперт РПР, экономист Мария Репко добавляет, что в среднем стоимость отопления одного квадратного метра может значительно различаться — от 20 до 40 грн за метр.

"Жители новостроек имеют возможность скручивать батареи и платят 10-20 грн за квадрат, — говорит Репко. — А в хрущевках платят за выставленным тарифу, который может достигать и 45 грн".

Павлюк убежден: "Людям нужно понимать, что у них происходит с сетями, знать, как формируется тариф, и они теряют 40 или 70%". По его словам, сам город должен обеспечить подомовой учет тепла и воды для всех домов, потому что городской совет имеет рычаги влияния на это.

"Если подомового учета нет, значит, что в городе воруют, - говорит Святослав Павлюк. — Какое-нибудь теплокоммунэнерго носит чемоданы наличных в городской совет, все депутаты с этого живут, а убытки списывают на местный бюджет. А когда учет будет установлен, люди будут знать, во сколько им обходится квадратный метр, и не жить по начислениям".

Понятно, что тарифы и дальше будут расти, но насколько космическими будут наши платежки, во многом зависит и от нас самих.