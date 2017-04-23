Субсидии станут меньше из-за роста минимальной зарплаты – Шевченко

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Субсидия, которую граждане не использовали во время этого отопительного сезона, никуда не денется. В Минсоцполитики успокоили, что не использованной частью субсидий украинцы смогут воспользоваться в будущем отопительном сезоне, который будет с этой осени. Правда, не всей частью остатка субсидии можно воспользоваться.

Ведь в соответствии с нормами, после окончания отопительного периода суммы неиспользованных субсидий на оплату отопления возвращаются в бюджет. Но часть неиспользованной суммы субсидии в эквиваленте стоимости 100 кубометров природного газа или 150 киловатт в час электроэнергии не возвращается, а остается на лицевом счете получателя субсидии.

О субсидировании в следующем отопительном сезоне рассказал экс-заместитель министра социальной политики Василий Шевченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Нужно отметить, что уменьшились социальные нормы использования газа на квадратный метр, если отсутствует счетчик. Они также начнут действовать в следующем отопительном сезоне. То есть субсидия в следующем отопительном сезоне будет меньше из-за двух показателей: это рост минимальной заработной платы, соответственно, в расчетах доходы семьи вырастут и оснований на субсидию будет меньше. А вторая составляющая – уменьшение социальных норм потребления", — отметил эксперт.

Ранее вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа.