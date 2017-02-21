Рост выданных субсидий показывает реальный уровень бедности – Павловский

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В марте украинцам пересчитают субсидии. Об этом сообщают в Кабмине. Перерасчет связан с изменением температуры и повышением стоимости электроэнергии.

Как указывается, доплата будет производиться через лицевые счета граждан в теплоснабжающих организациях. Именно они обязаны по результатам отопительного сезона сделать перерасчет и отразить соответствующую информацию в платежке. При этом с начала 2017 года за субсидиями обратились уже почти 500 тысяч домохозяйств, что примерно на 3% больше, чем в январе 2016 года.

Ситуацию с перерасчетом субсидий в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам социальной политики, депутат Верховной Рады предыдущих созывов Андрей Павловский.

"Уже запланировано, что к концу этого года 9 миллионов семей будут получателями субсидий. А это будет составлять около 60% всех украинских семей. В то время как в странах ЕС таких — не более 10%. И посмотрите на качественный состав получателей субсидий. В Европе, как правило, наиболее социально обездоленные люди получают субсидии, инвалиды или безработные, или наименее социально защищенные, малообеспеченные пенсионеры. А у нас, 50% получателей субсидий — это работающие люди. Это показывает реальный уровень бедности в Украине, видите, 60% семей не могут даже коммунальные за собственную квартиру заплатить", — возмутился эксперт.