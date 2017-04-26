"Положение – аховое". Экс-глава Госатома об электроэнергетике в Украине

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В среду исполняется 31 год со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке прогремел мощный взрыв, в результате которого произошел радиоактивный выброс.

В годовщину аварии президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС, в частности новую арку, которая накрыла старый саркофаг, а затем проведут переговоры на территории Белоруссии.

Смотрите также: Порошенко и Лукашенко посетили Чернобыльскую АЭС

Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие". Арка должна прослужить в течение 100 лет.

Планы Украины по работам в Чернобыльской зоне отчуждения прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-глава Госатома Украины Георгий Копчинский.

Насколько на сегодняшний день зона отчуждения ЧАЭС безопасна с точки зрения радиоактивности?

– Практика показывает, что вся опасность, которая ранее была достаточно серьезна, сегодня в значительной степени смягчена и, следуя последнему докладу научного комитета ООН по действию атомной радиации, население Украины может быть спокойно.

Эта зона для всего населения Украины не представляет никаких серьезных угроз. Это совершенно очевидный факт, подтвержденный наукой.

Учитывая такую ситуацию, можно ли говорить о том, что в ближайшее время энергоблоки ЧАЭС могут быть вновь введены в эксплуатацию?

– Это полная чепуха. Энергоблоки Чернобыльской станции возобновить работу никак не могут, потому что защитная часть оборудования уже демонтирована. Это чья-то очень больная и безграмотная фантазия.

В прошлом году четвертый энергоблок на ЧАЭС был накрыт защитной аркой. Что еще необходимо для укрепления безопасности объекта?

– Все документы, а их очень большое количество, ориентированы на некое понятие – экологически безопасная система на четвертом энергоблоке. Но ни в одном документе нет конкретной расшифровки, что это означает.

Появление нового укрытия не решает тех проблем, которые существуют. Это, в первую очередь, обращение с содержащими топливо массами. Они все еще представляют значительную радиационную опасность.

За ним нужно постоянно наблюдать, а самое главное, хранение происходит в несколько беспорядочном состоянии после аварии. По правилам требуется, чтобы такие высокоактивные отходы сохранялись, но в контролируемом и упорядоченном состоянии.

Проблема в том, с помощью каких технологий извлекать эти массы и где их хранить. Проблема до сих пор не решена и, насколько мне известно, темпы ее решения весьма и весьма временные, поэтому проблематично утверждать, что в ближайшей перспективе эта проблема будет решена. Это очень серьезный вопрос.

У нас вроде собирались строить хранилище ядерных отходов непосредственно на территории зоны отчуждения.

– Вы имеете в виду высокоактивные отходы, потому что низко- и среднеактивные отходы там хранились более, чем достаточно. Это и заводы по переработке твердых, жидких отходов, которые были построены за деньги наших западных друзей.

Все это там присутствует, и речь должна идти о хранилище высокоактивных отходов или о могильнике высокоактивных отходов.

По сегодняшним научным представлениям такие могильники должны располагаться в глубоких геологических формациях. Хранение возможно, но как временное. Эта проблема тоже не решена. Разговоров более, чем достаточно. Это просто фантазии, но практических шагов никто не предпринимает.

Есть ли целостное понимание у украинского руководства, что делать с подходящим к концу сроком эксплуатации остальных энергоблоков?

– Понимание, насколько мне известно, существует. Да, проектные расчеты срока службы действующих энергоблоков – 30 лет. Сегодня есть возможность продлить этот строк максимум на 20 лет. То есть до 2030 года у нас есть еще продержаться на существующих энергоблоках.

Но инвестиционный период в электроэнергетике, особенно для вновь сооружаемых энергоблоков, – это порядка десяти лет. Мы сегодня находимся в том состоянии, когда уже надо проектировать новые энергоблоки для замещения выбывающих из числа действующих блоков.

Понимание есть, но нет денег и политической воли. В целом в электроэнергетике сегодня положение в Украине – аховое.

Ранее представитель Атомпрофсоюза в Чернобыльской объединенной организации профсоюзов Николай Тетерин в эфире "ГС" заявил, что при возведении фундамента под защитную арку на Чернобыльской АЭС украинские рабочие получили большую дозу облучения на земляных работах.