Монетизация субсидий на оплату коммуслуг проведут в два этапа – Зубко

УНИАН

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа. Об этом вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил после посещения ОСМД "Киевэнерго" в Киеве, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Первый – на уровне предприятий–предоставителей услуг, второй – людей-потребителей услуг ЖКХ. Для этого нужно обязательно уточнить списки людей, которые действительно нуждаются в помощи. Чтобы никого не оставить без внимания, и вместе с тем, чтобы государственными деньгами не воспользовались мошенники", — отметил Зубко.

Он заверил, после монетизации субсидий жильцы домов смогут экономить на расходах на энергоносители и инвестировать в собственную энергоэффективность.

"К примеру, семья ежемесячно получает счет за тепло на 1000 гривен. Из них 900 гривен покрывает государство в виде субсидии, а 100 остается уплатить семье. Вместе с тем, после проведения термомодернизации дома по пакету "Легкий" платеж за коммуналку уменьшится на 20%, то есть на 200 гривен", — отметил он.

Следовательно, по мнению Зубко, после монетизации субсидий семье не придется доплачивать за тепло 100 грн.

"Более того, из 100 сэкономленных гривен субсидии она сможет 50 направить на погашение кредита, а 50 ежемесячно накапливать на своем счету. Выгода очевидна и для человека, и для государства", — подчеркнул он.

По мнению вице-премьера, грант Фонда энергоэффективности и монетизация субсидии позволит каждой семье вовремя оплачивать кредит и получить экономию для семейного бюджета.

Ранее консультант по вопросам благотворительности и корпоративно-социальной ответственности, директор общественной организации Charity Tuner Екатерина Жук заявила, что на пенсию в Украине нельзя прожить даже с миллионом субсидий.