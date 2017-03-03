Эксперт: долги населения за "коммуналку" бьют рекорды

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине с 1 марта тарифы на электроэнергию для населения выросли в среднем на четверть по сравнению с действующими тарифами с 1 сентября 2016 года и составили: при оплате потребленной электроэнергии в объеме до 100 кВт/ч – 0,9 гривны, свыше 100 – 1,68 гривны. Данное повышение тарифов, по утверждению НКРЭКУ, станет последним в 5-этапном росте цен, который стартовал в 2015 году.

"Растущие тарифы не вкладываются в те доходы не вкладываются в те доходы, которые на сегодняшний день у нас получают люди. И это приводит к тому, что растет сумасшедшими темпами задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

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По концу января 2017 года уровень оплаты составил 62,6%. Это крайне низкий уровень – если посмотреть за предыдущие годы, то мы можем увидеть, что уровень оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги не падал ниже 95%", – сказал аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда на пресс-конференции "Тарифы на электроэнергию снова выросли. Потребитель заплатит за все" в РИА Новости Украина.

При этом эксперт обратил внимание, что общий уровень задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на конец января достиг 29 млрд гривен.

"Помимо этого еще существует задолженность самого государства перед поставщиками услуг за субсидии, которая равна 25,2 миллиарда гривен. Таким образом общая задолженность составляет 54 миллиарда 200 миллионов гривен", – сообщил эксперт.

При этом он отмечает, что не стоит ждать, что правительство поменяет свою тарифную политику.

"При действующей команде, которая управляет страной, ожидать изменения какого-то политического курса, изменения политики по отношению к населению, к сожалению, не следует. Поэтому если какие-то позитивные тенденции в этом плане и будут, то они будут связаны исключительно в случае смены той команды, которая управляет страной", – подытожил Галайда.