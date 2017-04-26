Патовая ситуация. Корольчук об отключении Луганска от электричества

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области. Об этом сообщил глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Как сообщается, решение о прекращении поставок электроэнергии было принято в связи с отсутствием оплаты за поставленную и потребленную на неподконтрольной территории электроэнергию.

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Относительно сложившейся ситуации заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил:

"Во-первых, задолженность ЛЭО, это Луганское энергетическое объединение, перед энергорынком — 5,2 миллиарда. Это задолженность, которая сформировалась далеко не за период с 2014 года. Это первое.

Второе: эта задолженность, фактически, равномерно, в соотношении примерно 50% на 50%, распределена между потребителями контролируемой и неконтролируемой территории. Принципиальное различие на сегодняшний день состоит в том, что оплата текущего потребления на контролируемой территории составляет 100%, на неконтролируемой территории – 0%.

Но задолженность по ДНР, там она совсем другая, она радикально отличается. Задолженность Донбассоблэнерго перед энергорынком составляет 5,8 миллиарда, но из них 5,3 миллиарда – это задолженность потребителей на контролируемой территории, и всего лишь 500 миллионов – это задолженность предприятий на неконтролируемой территории".

Реально ли восстановить электроснабжение региона и каковы последствия подобного решения, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(публикуется на языке оригинала)

Про які об’єми електроенергії йдеться?

— В принципі, якщо подивитися, все-таки відбулося скорочення, тому що дуже багато підприємств припинило свою діяльність, і населення також скоротило споживання, відносно значна частина виїхала звідти на контрольовану територію.

Можна сказати, що по року разом населення і промисловість споживали у Донецькій і Луганській областях сумарно десь 20 мільярдів кВт електроенергії.

Якщо говорити про промисловість, хто основні споживачі?

— Це були металургійні заводи, шахти були. І, в принципі, крупні об’єкти будівельної, тобто цементні підприємства, сільськогосподарські підприємства. Оце ключові напрямки.

Але, знову ж таки, відбулися скорочення, і навіть зараз є лишень уривчаста інформація, що там працює на тих об'єктах. В основному це шахти і металургійні підприємства. От хто залишався споживачем. Але і населення, безумовно.

До речі, по боргах, тут треба розуміти важливий момент, чому за 2015-ий рік і за 2016-ий виросла сума боргу. Тому що в Україні підвищилася вартість електроенергії, а населення, яке проживає на неконтрольованих територіях, тих так званих ЛНР, ДНР, воно оплачує електроенергію практично по ціні, яка ще була на 2013-ий рік в Україні. Тому, відповідно, закономірно, що вона зросла за останній рік.

Але треба розуміти, що в принципі, ця проблема неплатежів була з самого початку, ще з 2015-го року.

Треба пам’ятати, що "Укренерго" ще на початку 2015-го року в лютому припинило контроль, фактично, відмовилася, скажімо так, грубо, від частини, від чотирьох ліній електропередач, які йдуть з Росії в ці так звані ЛНР і ДНР, тому що тоді вже були поставки електроенергії з Росії. У випадках, коли руйнувалися лінії електропередач, коли були військові дії активні, росіяни постачали туди електроенергію. І Україна, "Укренерго", від них відмовилися. Тобто відмежувалися, щоби було фактично підтвердження того, що щось потрапляє на територію України, Україна мала б за це платити.

Тому, в принципі, я до чого веду? Що це рішення, яке зараз є, воно, на мій погляд, виключно політичне. Тому що можна було відключити ще два роки назад так само. Тому що було апріорі зрозуміло, що борги будуть, ніхто не буде їх оплачувати. Уявляєте собі, Ощадбанк отримує платіж там, де буде печатка ЛНР чи ДНР. Це смішно взагалі.

Чому не відключили за ці два роки?

— Не відключали тому, що йшов переговорний процес, і, на жаль, це те, що ми бачимо зараз, от відключення від електропостачання – це просто продовження поглиблення конфлікту в рамках цієї такої паузи і нерозуміння того, що далі буде з мінським процесом.

Тому що поставки електроенергії — це було постійне питання поряд з вугіллям і газом також, на мінських переговорах. Ці питання завжди розглядалися, тому що ці області, неконтрольовані території, вони споживають і газ, їм "Газпром" постачає газ, і електроенергію вони постачають, українську в даному випадку. І вони не оплачували, тому що це не можна було провести ніяким чином.

Борг має не лише ЛНР, а і ДНР. Але з приводу ДНР рішення уряд ще не ухвалив. Чи може, наприклад, до відключення регіону від електропостачання, витребувати цей борг?

— В принципі, це можливо. Тому що якщо існують відносини між регіонами, між неконтрольованою територією і Україною, це реально зробити. Просто треба брати на себе політичну відповідальність і, відповідно, юридичну відповідальність, щоб проводити такі платежі.

Але мені здається, що просто зараз це впирається все в ефективність функціонування взагалі системи "Мінську-2". Тобто наскільки він ефективний.

Чи можна відновити електропостачання? Як бути з перетоками й куди подіти надлишки?

— Якщо ви маєте на увазі поставки з боку Росії, які вони вже фактично підтвердили, це було зрозуміло, що тільки звідти можна отримати поставки електроенергії.

Це буде, скоріше за все, зараховуватися як якась гуманітарна допомога чи як у випадку з газом, також воно буде просто нараховуватися в рахунок українського боргу, який потім буде підійматися на тих же мінських переговорах. Тобто ми нічого не зможемо, і Росія нічого не зможе нам довести, що це вони постачають по українській лінії електропередач, і ми від неї відмежувалися. Патова ситуація.

Напомним, генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил в эфире Голоса Столицы, что неподконтрольные территории Донбасса будут обеспечены светом за счет своих мощностей или помощи России.

Ранее корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что между отключением света в неподконтрольному Луганску и автономным включением прошло всего пару часов, когда люди спали.