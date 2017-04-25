Насалик назвал условие подачи электричества в ЛНР

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что власти возобновят поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если сформировавшаяся задолженность за свет будет погашена.

По данным компании "Укрэнерго", электроснабжение ЛНР было полностью прекращено в ночь на вторник из-за накопленных долгов. При этом власти заявили, что самопровозглашенная республиа в ответ отключила одну из линий, по которой электричество шло в четыре села на подконтрольной Киеву территории области — Трехизбенку, Калаус, Орехово-Донецкое и Кряковку. Позже во вторник глава "Укрэнерго" сообщил о восстановлении электроснабжения этих сел.

"Если платежи пройдут, и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии", — сказал Насалик во вторник. При этом он отметил, что решение о прекращении поставок электроэнергии не имеет под собой политических мотивов и продиктовано исключительно экономическими соображениями.

Он сообщил, что объемы поставок электроэнергии, которые Киев осуществлял в ЛНР в предыдущие годы исчислялся 4,5 млн кВт в сутки, что в год составляет более 2 миллиардов. Все эти объемы по его словам не оплачивались.

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Как сообщили в МЧС ЛНР, предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит минским соглашениям.