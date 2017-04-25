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    Общество

    Села в Луганской области обесточены из-за прекращения электроснабжения ЛНР

    (обновлено: )10111
    По последним данным, обесточена линия 35кВ с самопровозглашенной ЛНР на подстанцию "Трехизбенка", без электроснабжения остались Трехизбенка, Калаус, Орехово-Донецкое, Кряковка.
    Электричество

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Четыре села на подконтрольной Киеву территории Луганской области остались без электроснабжения из-за прекращения поставок электричества в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщила во вторник пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

    Электричество
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    Ранее в "Луганском энергетическом объединении" (ЛЭО) сообщили, что согласно решению Минэнерго Украины поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию. По данным компании "Укрэнерго", электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник.

    "Обесточена линия 35кВ с оккупированной территории на подстанцию "Трехизбенка". Без электроснабжения остались Трехизбенка, Калаус, Орехово-Донецкое, Кряковка", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

    Трехизбенка и ряд сел Луганской области получают электроэнергию с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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