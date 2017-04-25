наверх
25.04.201707:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.34
  • USD26.67- 0.06
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ЛНР сможет получать электроэнергию из РФ

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (260)

    (обновлено: )69703
    Заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что "есть ветка, которая идет из России в Луганскую область", однако ее мощности не хватит для промышленности.
    Линии электропередачи. Архивное фото
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Жители самопровозглашенной ЛНР смогут получать электроэнергию из России после того, как будет прекращена подача электричества с подконтрольной Киеву территории, однако мощности линии для работы промышленности не хватит, заявил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

    Электричество
    Соцсети: что значит Донбасс минус электрификация ЛНР?

    Ранее сообщалось, что поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля. Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины "Луганским энергетическим объединением" (ЛЭО).

    Читайте также — Марунич о прекращении поставок электричества в ЛНР: катастрофы не будет

    "Есть ветка, которая идет из России в Луганскую область. Ее мощности не хватит, чтобы обеспечить жизнедеятельность и населения, и промышленности. Но по нашим расчётам ее вполне хватит, чтобы обеспечить бытовые нужды гражданского населения", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

    По словам Туки, поставки электроэнергии могут осуществляться из России.

    Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения в большинстве районов Луганске. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Актер Кирилл Сафонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский