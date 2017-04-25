ЛНР сможет получать электроэнергию из РФ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Жители самопровозглашенной ЛНР смогут получать электроэнергию из России после того, как будет прекращена подача электричества с подконтрольной Киеву территории, однако мощности линии для работы промышленности не хватит, заявил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Ранее сообщалось, что поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля. Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины "Луганским энергетическим объединением" (ЛЭО).

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"Есть ветка, которая идет из России в Луганскую область. Ее мощности не хватит, чтобы обеспечить жизнедеятельность и населения, и промышленности. Но по нашим расчётам ее вполне хватит, чтобы обеспечить бытовые нужды гражданского населения", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Туки, поставки электроэнергии могут осуществляться из России.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения в большинстве районов Луганске.