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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: что значит Донбасс минус электрификация ЛНР?

    (обновлено: )56750
    Блокада Донбасса расширяется: Украина прекращает поставки электроэнергии в ЛНР. Как отреагировали на такое сообщение сами украинцы и что же пишут они об этом событии в отечественном сегменте соцсетей?
    Электричество

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Со вторника, 25 апреля, Луганское энергетическое объединение прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО). Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай. При этом председатель Совмина ЛНР Сергей Козлов уверяет, что в случае отключения электроэнергии со стороны Киева, проблема будет решена в течение 4 часов.

    Подобная информация не осталась без внимания многих украинцев, особенно в соцсетях: "После прекращения ЛЭО поставок электричества в ЛНР Луганской ТЭС следует приготовиться. Вероятно, после сжигания оставшихся 180 тыс. т антрацита только чудо обеспечит станцию топливом. А электричеством — север области". "Я бы за ЛНР не переживал. После нескольких лет войны им это как комариный укус", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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