Соцсети: что значит Донбасс минус электрификация ЛНР?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Со вторника, 25 апреля, Луганское энергетическое объединение прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО). Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай. При этом председатель Совмина ЛНР Сергей Козлов уверяет, что в случае отключения электроэнергии со стороны Киева, проблема будет решена в течение 4 часов.

Подобная информация не осталась без внимания многих украинцев, особенно в соцсетях: "После прекращения ЛЭО поставок электричества в ЛНР Луганской ТЭС следует приготовиться. Вероятно, после сжигания оставшихся 180 тыс. т антрацита только чудо обеспечит станцию топливом. А электричеством — север области". "Я бы за ЛНР не переживал. После нескольких лет войны им это как комариный укус", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook