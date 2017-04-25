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    Экономика

    В "Укрэнерго" подтвердили остановку электроснабжения ЛНР

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (261)

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    Как сообщил Всеволод Ковальчук, в ночь на вторник было прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемые территории Луганской области. Подробности он не уточнил.
    Здание Укрэнерго. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подтвердил отключение энергоснабжения неподконтрольных Украине районов Луганской области.

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    Ранее сообщалось, что поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля. Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины "Луганским энергетическим объединением" (ЛЭО).

    "Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемые территории Луганской области", — написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

    Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения в большинстве районов Луганске.

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