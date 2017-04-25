В "Укрэнерго" подтвердили остановку электроснабжения ЛНР

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подтвердил отключение энергоснабжения неподконтрольных Украине районов Луганской области.

Ранее сообщалось, что поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля. Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины "Луганским энергетическим объединением" (ЛЭО).

"Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемые территории Луганской области", — написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения в большинстве районов Луганске.