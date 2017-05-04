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    Павловский: "монетизация" субсидий Кабмина - мошенничество и подмена понятий

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (572)

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    Правительство только делает вид, что улучшает жизнь людей, а на практике все происходит наоборот. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.
    Андрей Павловский
    Facebook Андрея Павловского

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Кабмине объяснили, как будут возмещать субсидии тем, кто сэкономил на коммунальных услугах. Так, часть этих субсидий предприятие-производитель, то есть исполнитель услуг, должен зачислить на последующие периоды. Сэкономленная сумма должна быть указана в платежных документах получателей субсидий как переплата.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    После окончания отопительного сезона неиспользованная сумма субсидии на отопление, холодную и горячую воду и водоотвод, услуги по газо- и электроснабжение для индивидуального отопления возвращается в бюджет. Часть же этой суммы перечисляется на лицевой счет получателя субсидии в банковском учреждении или выплачивается через отделения почтовой связи в "Укрпочте".

    Что на самом деле скрывается за так называемым возмещением субсидий, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

    "Правительство молчит, что уже с 1 мая нормы социального потребления коммунальных услуг были, в среднем, еще больше уменьшены. Так что для того, чтобы сэкономить, надо потреблять меньше, чем эта норма, а это очень трудно будет практически сейчас сделать. После 1 мая, пожалуй, только десятки людей смогут сэкономить на этом. Происходит такая подмена понятий и мошенничество. Якобы правительство что-то делает, якобы жизнь людей улучшает, отчитывается об этом, радостно сообщает в СМИ, а на самом деле в жизни, на практике, мы видим обратное и подмену понятий", — заявил эксперт.

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров установил, что с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя. Соответствующую норму содержит постановление правительства №300 от 26 апреля.

     

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