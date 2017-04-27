Землянский: идея монетизации субсидий может легко захлебнуться

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Полтора миллиона украинцев, которые получают субсидии, в ближайшие месяцы получат до 700 грн наличными в рамках ее монетизации, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Будет монетизирована частично "экономия" предоставленных людям субсидий.

Правительственный проект монетизации сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату "энергосберегающим" семьям — эквивалент стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

"В принципе, монетизация субсидий была прописана в Меморандуме с МВФ, но сама логика оплаты "живыми" деньгами экономии вызывает очень много вопросов. Зачем это все делать, вместо того чтобы снизить тарифы до уровня, когда население будет в состоянии их оплачивать самостоятельно?", — сказал директор энергетический программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

Он подчеркнул, что это создаст дополнительную нагрузку на бюджет, поскольку выплаты пойдут "живыми" деньгами.

"Второй вопрос — это администрирование. Одно дело, когда это "виртуальные" субсидии, которые прошли через монополистов и вернулись назад в бюджет через НАК "Нафтогаз Украины", и другое дело, когда каждому конкретному домохозяйству нужно рассчитывать, начислять эти деньги, то есть контролировать их использование. Мне кажется, что чисто с административной точки зрения эта инициатива может захлебнуться, даже если мы не берем в расчет риски дополнительной финансовой бюджетной нагрузки, — садминистрировать все это будет очень и очень не просто", — прогнозирует эксперт.

По мнению эксперта, логика стимулирования энергосбережения должна лежать не столько в наличных деньгах, сколько в правилах, которые устанавливает правительство, как это было до 2014 года.

"Тогда существовали нормы потребления, согласно которым устанавливалась величина тарифа. Условно говоря, шло стимулирование к энергосбережению, то есть к потреблению газа, к отоплению и прочим вещам, чтобы уложиться в установленный минимум. Если у вас это не получалось, вы переходили в следующую категорию и, соответственно, оплачивали. Напомню, в чем шла манипуляция: говорили, что 2,5 тысячи кубов газа были социальными и дотировали всех, у кого яхты, бассейны. Это неправда, потому что если вы переходили за пределы 2,5 тысяч, вы оплачивали весь объем от нуля до, допустим, 2,501 по высокой ставке.

Читайте также: Землянский о новых тарифах, обнищании граждан, росте субсидий и долгов

Мне кажется, что вот эти вещи садминистрировать для тех же облгазов гораздо проще и легче, чем администрировать сейчас эту махину для полутора миллионов семей. Тем более, что это количество будет увеличиваться, поскольку сейчас 50% домохозяйств находятся на бюджетном содержании. Администрировать выплаты из бюджета для 7 миллионов домохозяйств с учетом экономии — очень сомнительная логика", — сказал Землянский.