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    Аналитика и комментарии

    Дорогая моя Н2О: соцсети о новых тарифах на воду

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (580)

    (обновлено: )13120
    В Украине опять подорожает вода. Тарифы снова поднимают, называя ряд важных причин… Вот только устраивают ли такие объяснения самих украинцев? Что пишут они об очередном повышении тарифов в соцсетях?
    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    За воду придется платить больше. Жителям некоторых областных центров, в том числе и столицы, придется раскошелиться. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тариф на холодную воду. Новые платежки потребители получат уже в июне. Среди причин такого подорожания: увеличение затрат на оплату труда, налогов и обязательных платежей.

    Подорожает вода не только в Киеве. Повышение тарифов коснется и некоторых областных центров: Львов, Ровно, Днепр, Хмельницкий, а также ряда меньших городов: Ирпень, Вишневое, Боярка, Каменец-Подольский, Павлоград, Лисичанск, Коломыя…. Уровень подорожания в среднем колеблется от 7% до 28 %. Однако больше всего водоснабжение подорожает во Львове.

    В соцсетях хоть и привыкли к постоянным изменениям терифов на ЖКХ, но очередное подорожание встретили отнюдь не тепло: "Аргументов насыпали целую коробку. Там, видать, целый департамент их сочиняет. Но знаете, какой, на мой взгляд, лучший аргумент? "Значительно упало потребление". Типа плохо, что экономят. "Но мы все равно из них выдавим нужную цифру". "Дело здесь в повышении минималки, которую наши властьимущие провели на авось, небось и как-нибудь, не урегулировав это повышение с другими аспектами экономики", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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